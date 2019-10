Kristian y Romero firmarán la paz tras el derbi con caña y pincho

El central mexicano del Salamanca, Kristian, ha estado en el centro de las críticas por su golpe a Romero, al que le produjo una triple factura en los huesos de la cara en el derbi.

–¿Ha solucionado ya su acción con Álvaro Romero del pasado domingo?

–Le llamé y hablamos de que en el fútbol hay acciones del juego en el que se arriesga en la cancha y a veces suceden estas cosas. Es el pan de cada día del futbolista.

–Se ha montado una gran polémica con la acción...

–Yo no veo ni leo nada. Prefiero estar al margen. Yo solo tenía que hablar con una persona que era con él. Le llamé, me preocupé por él y quiero que se recupere pronto. Me dijo que estaba fuera pero cuando vuelva quiero que nos tomemos una cerveza y, como dicen ustedes, un pincho.

–La llamada llega el martes y el partido fue el domingo...

–Esperé el momento oportuno. Después de un partido estás muy caliente y mucho más después de un derbi. Yo tenía claro que lo importante era hablar con él y no todo lo que había alrededor. Me lo agradeció y quedamos en que cuando ya esté por Salamanca que podamos tomar algo y vernos.

–¿Contento por la victoria del derbi?

–Sí, pero ya solo pensamos en el domingo y es que tenemos que seguir mejorando.

Álvaro Romero salió del derbi con tres fracturas en los huesos de la cara por un codazo del central del Salamanca Kristian. El mexicano ya se disculpó con él.

–¿Ya se ha disculpado Kristian, del Salamanca, con usted por el golpe del derbi?

–Sí, me llamó la noche del martes. Se disculpó y hablamos que eran acciones del fútbol. Llegó tarde la disculpa pero se lo agradezco ya que más vale tarde que nunca.

–¿Qué hablaron?

–Fue una conversación de futbolistas. Nos entendimos y se preocupó por mi golpe y le deseo suerte a él como futbolista.

–Después de todo el revuelo que se ha montado tendrá ganas de pasar página...

–Sí, ya lo único en lo que pienso es en volver a jugar. Esta semana estoy en Sevilla con mi familia ya que me han dicho que no puedo ni correr por el movimiento pero espero con la máscara estar disponible para el próximo partido. El sábado regresaré a Salamanca para ver a mis compañeros y quiero incorporarme al grupo cuanto antes.

–Seguro que le habían comentado la rivalidad que hay entre el Salamanca y el Unionistas pero habrá superado sus expectativas con toda esta polémica...

–Sí, me lo habían contado pero ya sé en primer persona lo que significa este derbi. Pero no deja de ser una rivalidad deportiva que tiene que quedarse en el campo.