Kike López vuelve a sonreír sobre el campo: «Lo quiero dejar lo más tarde posible, porque sé que lo voy a echar mucho de menos» El jugador salmantino volvió a completar 90 minutos en la última jornada: «Retirarme por una lesión siempre creo que me hubiera dejado una espinita». Sobre el final del camino: «Ascender con el Guijuelo sería un buen broche, pero no sé si será el broche final»

Jaime García Salamanca Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:41

El pasado sábado frente al Mojados, Kike López dio un paso importante para volver a disfrutar con el balón en los pies. El jugador salmantino completó los 90 minutos del compromiso liguero, algo que no sucedía desde el 28 de septiembre de 2024 contra la Gimnástica de Torrelavega. «Después de prácticamente un año con dificultades, pues jugar 90 minutos fue una buena alegría», comenta Kike López. Esta temporada, el inicio de curso para el salmantino estaba siendo una montaña rusa ya que no pudo abrocharse las botas hasta la cuarta jornada y de nueve partidos de Liga, ha podido sumar desde el terreno de juego en tres de ellos.

Pero, el partido ante el Mojados le hizo ver, por fin, una luz al final del túnel. «Pude aportar cosas al equipo y aunque tenga mucha experiencia, cuando llevas tanto tiempo sin poder disfrutar los 90 minutos, volver es una alegría», y es que para Kike López lo principal era volver a aportar a una entidad (Guijuelo) que confía en su regreso para lograr el deseado ascenso. «A nivel físico no estás como cuando tienes 20 años, pero la ilusión de competir, sobre todo de poder aportar a un colectivo, de poder sentirte parte del objetivo, pues es algo muy bonito y es lo que me hace levantarme cada día con ilusión», comenta.

En esos momentos duros, todas las personas tienen un bastón donde apoyarse, y en el caso del charro, fue su familia, y también la familia del fútbol. «Sobre todo te apoyas en tu familia, tu pareja y en los amigos. Es cierto que gracias a Dios esta lesión la he sufrido en casa y tengo a toda mi gente alrededor. Además, en mi mente solo está devolver a Guijuelo esa confianza que depositaron en mí en conseguir el objetivo este año». Porque cuando en la vida del futbolista las lesiones tocan su puerta de forma repetitiva siempre se piensa en la retirada, pero, no en el caso de Kike López. «Con el club siempre ha habido una armonía muy buena y una confianza muy grande por ambas partes, y mi mentalidad siempre fue intentar volver. Todo el mundo que me conoce sabe que iba a ser así, porque esta pequeña droga de cada día poder entrenar, disfrutar, pues lo quiero dejar lo más tarde posible, porque sé que luego lo voy a echar mucho de menos», reflexiona.

Ahora, que todo es «agua pasada», su objetivo es devolver al Guijuelo a la Segunda RFEF, como mínimo. «Retirarme por una lesión siempre creo que me hubiera dejado una espinita. Y tras el descenso del año pasado, quiero ayudar a los compañeros a poder conseguir el objetivo muy bonito de ascender», un premio que de conseguirlo no sería el adiós de Kike López. «Lograr el ascenso sería un buen broche, pero no sé si sería el broche final a mi carrera. Mientras me sienta bien, trataré de jugar lo máximo posible porque es lo que más ilusión me hace en la vida», zanja.