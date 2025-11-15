Jugadores, entrenadores y espectadores, a 'palos' en un partido en el Ángel Pérez Huerta Más de 30 personas se han visto implicadas en una gran tangana al término del choque juvenil entre el Helmántico y el Betis

La Gaceta Salamanca Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:22

La paz que viene viviendo el fútbol de cantera de Salamanca, tras la terrible temporada anterior en la que los árbitros llegaron a parar en señal de protesta, se ha visto truncada en la jornada de este sábado con una multitudinaria riña en los campos Ángel Pérez Huerta; en la que se han visto implicados cerca de 30 personas, entre jugadores, cuerpos técnicos y espectadores.

La pelea se ha producido al término del partido juvenil entre el Helmántico y el Betis y obligó a personarse a la Policía Nacional en el recinto. El acta arbitral también la recoge: «Una vez finalizado el partido y cuando estábamos accediendo al vestuario arbitral observamos un enfrentamiento de aproximadamente unas 30 personas en las que se encuentran involucradas jugadores, oficiales técnicos y público de ambos equipos; observo que a la entrada de uno de los vestuarios, un jugador del equipo Betis C.F al que no puedo identificar, golpea de manera violenta unos de los cristales, rompiéndolo».