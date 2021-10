Juanan del Álamo, jugador salmantino: “Ocho meses después me vuelvo a sentir futbolista”

A Juanan del Álamo -27 años- ya casi se le había olvidado lo que era vestirse de futbolista: la rodilla le había hecho crac en el Ruta de la Plata el pasado 17 de enero. Y desde entonces llevaba luchando contra el reloj y el físico camino de lo que sucedió este pasado miércoles: la vuelta a un terreno de juego.

Fue en un choque amistoso ante el Benavente, pero en su caso, al fin y al cabo, fue especial. “Ha sido mucho. Ha sido volver a sentirse futbolista después de tanto tiempo, de ocho meses desde que me lesioné”, afirma el centrocampista salmantino.

“Fueron 45 minutos —los de la primera parte— en los que me quedo con las buenas sensaciones físicas que me noté; es verdad que me falta ritmo, pero eso se coge con entrenamientos y minutos. Sé que voy bien porque esta lesión, por desgracia, la conozco muy bien, es la tercera vez que me sucede en mi carrera, y la única molestia que me noto es una pequeñísima molestia de la cirugía que me han dicho que es normal y que se me quitará con el tiempo”, explica el jugador del Zamora con el mismo tono optimista con el que abordó la lesión: “Como no la cojas así y con paciencia es imposible abordarla. Hay que tener paciencia porque es la mejor manera posible de llevarlo. Todo llega y, mira, a mí ya me ha llegado el turno de volver a los terrenos de juego”.

La vuelta a la vida (futbolística) de Juanan ha llegada tan solo dos semanas después de reincorporarse al grupo como uno más: “Llevaba tiempo ya haciendo de comodín o ejercitándome con normalidad en solitario; pero hasta hace dos semanas no es cuando he vuelto del todo”, explica.

Coque, en la recta final de su recuperación. El otro jugador salmantino lesionado de larga duración es Coque y ya está en la recta final de su recuperación: hace calentamientos en grupo y tiene mucha movilidad en el talón de Aquiles que se fracturó en el Helmántico en marzo.

Ambos forman parte del Zamora, equipo revelación de la pasada campaña, que ha arrancado con dudas la Primera RFEF. De hecho, a la espera de recibir este domingo al Rayo Majadahonda, marcha antepenúltimo con tan solo 4 puntos de 18 posibles.