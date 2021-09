José Salinas, jugador del Unionistas: “Da vértigo ser el primero cuando ves lo que tienes debajo en la liga”

José Salinas (Callosa del Segura, Alicante) cumple este jueves 21 añitos de nada; aunque suficientes como para ya poder contar con su propio top de partidos “que recordar”. El último de ellos, la victoria de el Unionistas contra el Deportivo de La Coruña (2-1), ha ido directo al podio.

Como le ha sucedido a 2.800 salmantinos más. “Cómo no va a estar. Tiene que estar. Es uno de mis mejores partidos. En primer lugar, por el ambientazo que había, que era de esos que marcan; en segundo lugar, por la dimensión del encuentro y no solo por ser el Deportivo, sino porque era un primero contra segundo; en tercer lugar, porque tú ganas ese partido; y en cuarto, porque encima marcas”.

El lateral zurdo cedido por el Elche sigue flotando en la nube pese a que la jornada de descanso del lunes tira de él para abajo: “Toca estudiar...No me aburro en los ratos libres, la verdad, porque compagino mi carrera de Ciencias de la Actividad Física con el inglés, que me quiero sacar el ‘B2’ (que es el nivel fluido para mantener una conversación)”.

– ¿Cómo se le ocurre a un lateral zurdo aún ‘sub23’ finalizar con esa delicadeza y acierto ante la portería del equipo más potente de la Liga, el Deportivo?

– Cuando salí del recorte vencedor, que es lo que más me sorprendió de la jugada, tenía claro que delante estaba Mackay, que es uno de los mejores porteros de la categoría. Y, la verdad, no dudé: sabía que tenía que hacer algo así porque la otra opción era la potencia con el mismo ajuste y aún así podía atrapármelo porque me achicó bien. Así salió eso.

– Y no solo es el gol, es el partido que se marca, que ya me ha dicho que es uno de los mejores de su vida.

– Lo es. Pero el partidazo es de todos. Es verdad que por la banda izquierda llevamos mucho peligro, pero hay que dar las gracias a los compañeros de la otra banda porque ellos también trabajan para que nosotros pudiéramos aprovechar nuestros dos contra uno. Nuestro fuerte en ataque es eso.

– ¿Y cómo se levanta mentalmente a los 20 añitos después de que el Depor se te ponga por delante?

– La verdad que no lo vi perdido cuando nos metieron el gol. No tenía la sensación de que el Depor nos fuera a meter cuatro o cinco. Tenía la sensación de equilibrio que, además, sentí que caía de nuestro lado cuando metí el gol, como así fue.

– ¿Qué tiene el Elche con Salamanca? Iván Calero vino cedido a esta ciudad y salió disparado y usted ha cogido el camino...

– Esta categoría es para crecer y yo he venido aquí para eso. Creo que era una gran oportunidad y este un gran escaparate. Estoy muy contento de la decisión que tomé. Mis expectativas están cumplidas.

– ¿Le costó tomar la decisión de salir de su casa cedido y a este club, que sobre el papel no es uno de los grandes buques de la Primera RFEF?

– Fue todo relativamente rápido. El Elche creía conveniente que saliera y me decidí rápido, sobre todo cuando compañeros me indicaron cómo era el sitio, que voy a reconocer que no conocía mucho. Si llegué justo fue más por papeleo que otra cosa...

– “Cumplir las expectativas tan rápido”, ¿no le da vértigo?

– Vértigo da ser el primero cuando ves lo que tienes debajo en la Liga, vendrán momentos complicados y esos también los valoraré.