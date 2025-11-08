La jornada en Tercera Federación: dos victorias y una derrota por la mínima El Santa Marta y el Guijuelo vuelven a mirar hacia arriba; Unionistas B cae en su visita a Mojados

A.G.S. y Área 11 Salamanca Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:25

Los tres equipos salmantinos de Tercera Federación disputaron los partidos correspondientes a la décima jornada este sábado, con un balance de dos victorias y una derrota.

Santa Marta 2 - Atlético Mansillés 0

El U.D. Santa Marta volvió a mostrar su solidez en el San Casto y sumó una nueva victoria ante el Atlético Mansillés (2-0), manteniendo su portería a cero y colocándose tercero en el grupo VIII de Tercera Federación. Con este triunfo, los de Mario Sánchez alcanzan los 20 puntos tras 10 jornadas y siguen intratables en su estadio, donde han ganado cuatro partidos y empatado uno, sin conocer la derrota. Se colocan a cuatro puntos del líder, el Palencia Cristo Atlético, que todavía tiene pendiente su partido de este domingo.

El partido comenzó a decidirse antes del descanso con el tanto de Chopi (44'), que culminó una buena combinación del equipo local. A pesar de que el Atlético Mansillés intentó reaccionar en la segunda parte, los charros mantuvieron el control, generando varias ocasiones que pudieron ampliar la renta. Finalmente, Santos, en el 74, sentenció el choque tras un gran trabajo colectivo que desarmó a la defensa visitante.

El Santa Marta mostró carácter y concentración, con una actuación destacada de Saldaña, que firmó otra portería a cero. El equipo también supo controlar los momentos de tensión y las aproximaciones rivales, con disparos de Galván y Mini Súper que fueron bien resueltos por el portero visitante.

Con esta victoria, el Santa Marta refuerza su posición en la parte alta y demuestra que el San Casto sigue siendo un auténtico fortín.

Júpiter Leonés 1 - Guijuelo 2

El CD Guijuelo volvió a la senda del triunfo tras dos semanas sin ganar, imponiéndose en el Área Deportiva de Puente Castro frente al Júpiter Leonés en un partido muy disputado que se decidió en los minutos finales. Los salmantinos empezaron dominando, generando ocasiones claras con Hugo García y Cristóbal Gil, hasta que en el minuto 27 Hugo García transformaba en gol un balón muerto tras un despeje defectuoso de la defensa local.

El equipo leonés igualó antes del descanso, con un penalti ejecutado por Turi, poniendo el 1-1. En la segunda mitad, el encuentro se volvió más físico y disputado en el centro del campo, pero el Guijuelo logró recuperar la ventaja gracias a un tanto de Kinateder. En los últimos minutos, los locales buscaron con insistencia el empate, estrellando un remate en el travesaño, pero Johan mantuvo la portería a cero, asegurando los tres puntos para el conjunto salmantino.

Mojados 1 - Unionistas B 0

Unionistas B cayó en su visita al Mojados por 0-1, en un partido con pocas ocasiones claras durante los 90 minutos. El único gol llegó en el minuto 66, tras una gran acción colectiva local que finalizó Colino con un disparo cruzado. Los salmantinos intentaron reaccionar, poniendo en alerta al portero rival con un remate de cabeza y generando varias acciones dentro del área, pero no lograron concretar. Con esta derrota, Unionistas B sigue en la zona de descenso, dejando claro que necesita urgentemente sumar puntos.