Jornada de ganar o ganar para el Unionistas

El filial de Osasuna, asomado a los puestos de playoff (está a 6 puntos de jugar la fase de ascenso a Segunda), se presenta en Las Pistas para medirse a un Unionistas que se encuentra en una situación completamente opuesta, que enlaza cuatro jornadas sin conocer la victoria —tan solo ha sumado dos puntos— y que entona el mea culpa: “Al final, lo que no has hecho anteriormente, lo tienes que hacer ahora con urgencia. Nos urge volver a la victoria, es evidente que en este último mes no hemos sido capaces de ganar y tenemos que volver a hacerlo ya”.

¿Qué tiene que hacer el conjunto de Luaces para lograrlo? “Recuperar la verticalidad. Tenemos que darnos cuenta de que no estamos siendo ese equipo. Los resultados eran cortos, no nos generaban mucho a nosotros, pero el otro día se nos vio que dejábamos estructurarse al rival. Los jugadores se dan cuenta por dónde pasa que Unionistas sea hipercompetitivo”.

Para el choque de este sábado, Luaces volverá a contar con José Ángel, Javi Navas y Romero tras perderse el choque de Tudela por sanción: “Y también Pedro, que para nosotros defensivamente nos ayuda a jugar muy altos”.

Respecto al rival, Luaces lo ve así: “No hay que dejar que empiecen a correr. Hay que acortar el equipo, ser valientes y estar cerca de portería rival. Lo que queremos es que no exista la transición”.