–La verdad es que me ha sorprendido el apoyo de la afición y estoy recibiendo muchos buenos mensajes de apoyo y eso te hace bien y te fortalece. Además, no es fácil llegar nuevo a otro país con tu familia.

–Sí, sé que eso se va a decir pero en realidad fue Manuel Lovato con el único que hablé por mi fichaje y mi hermano no se metió. Me llamó Manuel y lo cerramos él y yo.

–Sí, me habló en varias ocasiones para venir pero tenía contrato allí en México y pedían cláusula de salida. Ahora, en cuanto acabé el contrato no me lo pensé y no dudé en venir. Lo de que mi hermano sea el director deportivo es una coincidencia y es normal que digan cosas al respecto. Estoy acostumbrado ya que me tocó en México coincidir con mi padre y mi tío en el mismo club. Somos profesionales y cada uno intentará hacer bien su trabajo.