En el CD Guijuelo se ha dado pistoletazo de salida a la salida de los infiernos de la Tercera RFEF aplicando la máxima de ‘antes de entrar, dejen salir’. Tras la renuncia de Chuchi Jorqués a recibir una oferta para seguir en el banquillo; el siguiente en decir “adiós” ha sido Jorge González ‘Astu’, ya exdirector deportivo del Municipal Luis Ramos.

–El CD Guijuelo es ya una línea pasada en su currículum, como lo son el Unionistas o el Unión Adarve (en estos dos conjuntos ocupando el banquillo). ¿Es su marcha más dolorosa?

–Está claro que es doloroso, sobre todo por el grupo de trabajo que teníamos, porque había ilusión por rehacer el trabajo y conseguir que el Guijuelo la próxima temporada ascendiese a la Segunda RFEF. Tenía la cabeza ya puesta en este año... Pero no va a poder ser. Entiendo la decisión: soy el máximo culpable al final de lo que ha pasado, pero no el único.

–No deja lugar a las dudas: usted se veía con fuerza para seguir en el club y completar contrato.

–Yo me veía con fuerza, sinceramente. Seguir era lo que quería a nivel personal y profesional, la idea era seguir potenciando la cantera, seguir con la base buena que teníamos... Me queda la espinita de no poder seguir ese trabajo hecho.

–Desde que a usted le comunican que no trabaje de cara al próximo curso (en Tercera RFEF), hasta que le despiden ha pasado un mes...

–Ha sido la situación más extraña que me he encontrado nunca. En primer lugar, porque es duro deportivamente no jugarte nada y tener que seguir en la competición; y en segundo lugar por el ambiente que había en el club. Todo se ha dilatado muchísimo, creo que las cosas se podían haber hecho mejor. De hecho, ahora de lo que se habla es de la incertidumbre y de conjeturas que nada tienen que ver con el descenso que es de lo que hay que hablar.

–Hablemos del doble descenso: ¿qué es lo que ha fallado? Usted tras el mercado invernal estaba seguro de que la situación se podía revertir. No ha sido así.

–Ves la plantilla a nivel de nombres y es una plantilla muy competitiva, pero en el día a día no hemos sido capaces de hacer ese grupo que saca las cosas a flote en momentos difíciles. Cuando las cosas no salían como debían de salir todos teníamos que haber dado más, tanto los jugadores, como el cuerpo técnico, como nosotros. No hemos sabido estar más unidos todos y eso es lo que nos ha llevado hasta aquí.

–Ya desde fuera del club: ¿entiende que Chuchi Jorqués renuncie a seguir en el banquillo?

–Sé que él tenía interés por seguir, por devolverlo a la categoría. Y también sé que cuando ha intentado sacar el tema con la junta directiva las respuestas que ha recibido han sido esquivas. Yo, sabiendo de mi situación, de este tema no he podido hablar con él, lo ha tratado directamente con el presidente y en el fútbol pasa que las relaciones se gastan y se queman.

–¿Con que currículum se planta ‘Astu’ en el mercado: director deportivo o entrenador?

–Llevo un mes pensándolo, y con las experiencias que he tenido me gustaría empezar como entrenador un proyecto desde cero. Mi última etapa en un banquillo fue en el Adarve pero la situación me venía heredada. Quiero empezar desde cero.