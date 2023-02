Jon Villanueva, un maestro en la portería del Salamanca UDS

Jon Villanueva (Barakaldo, 32 años) va camino de ser maestro. Está a falta del TFG (Trabajo Fin de Grado) para conseguirlo. En la campaña 2018/19, cuando dio con sus huesos en el Grupo VIII de la Tercera División y ya llevaba una larga lista de destinos en Segunda B —Bilbao Athletic, Real Valladolid, Real Unión, Amorebieta por dos veces, Córdoba y Marbella— empezó a pensar en futuro: “¿Qué quiero hacer cuando acabe el fútbol?”.

El caso es que Jon Villanueva ya era un “maestro” en la portería a esas alturas, pues sumaba más de 7.000 horas de vuelo en la extinta Segunda B. Y eso fue, maestro. Magisterio, “que además estaba ligado con el Grado que había estudiado en Vitoria cuando me tocada por edad: Inef”. La Pontificia y Salamanca se convirtieron desde entonces en su segunda casa.

Cuatro temporadas después, Salamanca (sede de la Universidad Pontificia) se le vuelve a cruzar por el camino a través del estadio Helmántico. “He visto la luz para acabar de rematar el TFG que tuve que dejar aparcado en Talavera”, explica el meta vasco. Entre apuntes y con la idea de la oposición al cuerpo de profesores ya en mente, Jon Villanueva tiene otro TFG a la vista: el ascenso del Salamanca UDS. “Soy optimista, quedan 36 puntos en juego, que son muchos, y el equipo, en serio, está confiado. Creo que se pueden lograr los objetos y pelear el ascenso. Pero para eso queda un mundo, hay que ir partido, hacer las cosas bien en la liga regular y, luego, ya se verá...”, explica el meta que sabe a qué Liga ha ‘descendido’ —llega procedente de la Primera Federación con el Talavera—: “No se me ha había olvidado qué es esto. En el Zamora pude llegar a Primera Federación, pero también me tocó vivir esta categoría. Es algo de lo que no me gusta olvidarme, nadie se puede olvidar de dónde viene. No me ha sorprendido nada estos días porque recordaba lo que era cada domingo, y lo que cuesta sacar los partidos adelante por muy buen equipo que seas”.

Jehú insiste una y otra vez que su equipo es el que más calidad tiene de este Grupo VIII y Villanueva así lo ve: “Llevo aquí tres semanas y solo hay que ver un entrenamiento en el Tori o el Anexo para ser consciente que son de otra Liga. El equipo tiene la calidad que predica el míster, pero luego le hace falta atrevimiento en el partido, solo es eso. Si logramos hacer eso el equipo va a estar arriba sí o sí”.

En busca de ese “sí o sí” ha llegado él, pero también otros cinco nombres: “A Navas lo conozco desde mi época en Zamora y el Valladolid, nadie lo va a descubrir y solo con verle los números sabes lo buen jugador que es. Al resto los conozco mucho menos, pero creo que son jugadores que van a aportar calidad en sus áreas. Alguno como a Marco Tulio ya lo vio la afición el pasado domingo. El gol que metió es algo que uno ya veía venir —ríe—: son cosas que se ven rápido, cuando golpea la primera vez y ves que viene rápida y bien pegada... Esperemos que nos de esos goles a menudo que será bueno para el equipo”.

Su llegada, además, llega por un motivo claro: recuperar la solidez del inicio del curso y ahora perdida. “Cuando firmé me estudié al equipo, miré resultados, estadísticas... Hay una cosa cierta, el fútbol son dinámicas, positivas y negativas, y cuando un equipo entra en una dinámica negativa todo cuesta mucho más, ahora las que antes pegaban al palo, ahora van dentro. Y todo así. El trabajo de todos es cambiar la dinámica, es todo cuestión de trabajo para que cambie la suerte”, concluye el meta vasco.