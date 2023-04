Jon Rojo, la ‘estrella’ que recupera el Unionistas

Cuando Jon Rojo decidió volver al Unionistas una temporada después de haber dejado el Reina Sofía la idea era clara: “Ad astra”, que pone bordado en el escudo del club blanquinegro. Pero, lo cierto, es que a Jon Rojo le ha costado dar con la tecla. Es cierto que ha sido imprescindible siempre (2.760 minutos, siendo el jugador que más ha jugado con diferencia en lo que va de curso). Tanto con Casañ como ahora con Ponz.

Pero el rendimiento no ha sido igual. La cabalgada del pasado domingo en El Prado para asistir a Chapela (la 3ª de lo que va de curso) es definitiva: “Escuché a Chapela cómo me pedía el balón, levanté la cabeza y era clarísima. Por suerte el centro salió como tenía que salir, que no siempre pasa...”, afirma el lateral vasco.

En su temporada, como en la del equipo, hay un punto de inflexión. La llegada de Dani Ponz al banquillo: “La temporada ha sido de menos a más. Creo que las dinámicas del grupo son la de los jugadores. La dinámica ahora es muy buena y eso nos está ayudando, personalmente, a toda la plantilla. Ahora somos un equipo más productivo con balón, intentamos jugar más y eso favorece a mi juego”.

“Por otro lado, no estar tan necesitados en la tabla te da un margen de confianza. El error parece que no te penaliza tanto y te atreves más. Es lo que decía que la dinámica grupal afecta a la individual. Ahora estamos luchando por cosas que parecían impensables. Creo que tenemos un 1% de posibilidades del playoff, vamos a dejarnos llevar, porque si ganamos al Castilla la jornada que vienen será un 2... Nosotros lo vamos a plantear como en estos últimos partidos: ganar. Tenemos toda la ilusión por acabar esta temporada, que ha tenido momentos tan difíciles, de la mejor manera. Si es logrando este objetivo o el de la Copa, pues mejor que mejor”, concluye.