Jon Rojo, del Unionistas: “Me cuesta dar una patada y casi no me lesiono, por eso juego tantos partidos”

Jon Rojo es de Bilbao y lo hace todo a lo grande. Que hay que jugar con el Unionistas, pues se juega casi todos los minutos posibles y es que a medias no se hace nada. El lateral izquierdo del conjunto salmantino ya estuvo en la campaña 20-21, cuando disputó 23 de los 24 partidos de Liga, y ahora, tras su paso por el Zamora, ha regresado con la misma intensidad y compromiso siendo un fijo con Raúl Casañ. Ha jugado todos los minutos en estos primeros ocho encuentros.

—Se dan varias cosas. Apuestan por mí y me respetan las lesiones. No recuerdo ninguna lesión como profesional. Algunas veces durante la semana me he sentido un poco cargado, pero siempre he llegado bien al fin de semana.

Lo de no lesionarse es por suerte o por prevención...

—Las dos cosas. Me cuido con ejercicios de prevención que cuando eres más joven no haces tanto.

Pero es que además no le expulsan ni le muestran muchas amarillas...

—Me cuesta dar una patada. Mis amigos y mi familia me dicen en broma que tengo que dar alguna patada y es que por mi juego no suelo dar muchos palos.

¿Cómo ha arrancado el Unionistas?

—En cuanto a resultados no hemos conseguido lo que queríamos, pero no es una situación dramática ni mucho menos. Estamos compitiendo de tú a tú con grandes equipos en este inicio de Liga. Hemos tenido errores a balón parado en nuestra área y nos falta un poco más de acierto en ataque. Pero tanto en lo colectivo como en lo personal se está trabajando bien.

Hizo un temporadón en la 20-21 en el Unionistas, se fue al Zamora y ahora ha regresado...

—Necesitaba volver a encontrarme con confianza después de un año complicado en Zamora. A veces se habla de lo importante que es lo mental y es que es así. Si estás bien de cabeza y con confianza todo sale mucho mejor. En el Unionistas me encuentro cómodo.

No acaban de hacer un partido completo, siempre hay algún error que penaliza...

—Sí. Cuanto más arriba estás, más penalizan los fallos. Y en estos niveles se nota mucho. Tenemos que mejorar en determinados aspectos para crecer. Hay que dejar la portería a cero, que no lo hemos hecho en toda la temporada, hay que ser más sólidos en las jugadas a balón parado en defensa y más certeros en ataque.

Es un lateral izquierdo que sube mucho la banda, ¿le gusta más atacar o defender?

—Lo que me gusta es ser ofensivo. Como muchos laterales, empecé jugando de extremo y poco a poco fui jugando de lateral y hasta ahora.

¿Cómo ha sido su regreso a Salamanca?

—Bueno. La adaptación no ha hecho falta de mi anterior etapa. La ciudad la estoy viviendo de forma distinta y es que cuando estuve la otra vez estábamos con el covid y casi no se podía hacer nada. Vivía como en una burbuja.

El rival del domingo, el Sanse...

—Vienen de una buena dinámica de resultados en las últimas jornadas y lo están haciendo bien. Va a ser un partido duro.

Vive solo, ¿cuándo ve a su familia?

—Vivo solo aquí en Salamanca. A la familia la veo cuando subo a Bilbao, que es de donde soy. Una semana normal que tienes un día libre no subo a verles, sino que aprovecho cuando tenemos dos días de descanso. No está muy lejos y es que en tres horas y media estás allí, pero tampoco lo hago todas las semanas.