Javi Navas: “Le he dicho a De la Nava que aflojen un poco este domingo, que necesitamos los puntos”

Nos hemos marcado este partido como una auténtica final. Y es que si ganamos nos acercaríamos a la salvación y al verla tan cerca creo que la moral del equipo cambiaría mucho. Si conseguimos salir de la zona de descenso o acercarnos mucho a la salvación el equipo va a tener un plus y jugaríamos más sueltos y tranquilos. Ahora, en la situación en la que estamos, cualquier fallo nos penaliza mucho.

Tengo confianza plena en el equipo. En los últimos tres partidos hemos empatado dos y hemos ganado otro y en los que no pudimos ganar tuvimos la sensación de que merecimos el triunfo.

Sí, es con el que más relación tengo. Ya le he dicho que aflojen un poco el domingo que necesitamos nosotros los puntos más que ellos.

Todos los partidos ante el Unionistas son especiales y es que es en el club que más tiempo he estado en mi carrera y guardo buenos amigos allí.

¿Qué tal su reencuentro con el Salamanca en el amistoso del miércoles en el Ruta de la Plata?

Tengo muy buen recuerdo de mis meses en el Salamanca. Fueron intensos pero muy bonitos. Me gustó ver a Amaro y a Telles, que son con los que más relación tengo. Evidentemente, al ser un amistoso fue más ‘light’ de lo que nos espera el domingo.

Habrá invasión de la afición del Unionistas, ¿les motiva más?

La mayor motivación que tenemos es la de ganar para acercarnos a la salvación, pero cuando saltemos al campo y veamos a tanta gente del Unionistas también será un plus de motivación.

Tras su salida del Unionistas hay algunos aficionados que no le perdonan que se fuera al Salamanca...

Yo soy jugador del Zamora. Y me quedo con esa gente que guarda buen recuerdo de Javi Navas y eso es lo importante.

¿Cómo está siendo la temporada de Javi Navas?

Está siendo irregular. Es difícil cuando un equipo está viviendo lo que nos está pasando en el Zamora que un jugador ofrezca su mejor versión pero confío en darle la vuelta entre todos a la situación.

Comparte vestuarios con ex del Salamanca como Juanan y Coque y con ex del Unionistas como Garay y Rojo, ¿hay bromas del pique entre los dos equipos de Salamanca?

Algún chismorreo que otro sí que hay, pero son en tono de broma siempre.

¿Qué le han dicho Rojo y Garay de cómo se sienten por medirse al Unionistas, su exequipo?

Me han preguntado y es que yo ya lo he vivido el curso pasado. Les he dicho que estén tranquilos y que nos tenemos que centrar en lo que pasa dentro del campo.