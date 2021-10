Jairo Morillas, delantero del Salamanca: “Ojalá marque muchos más goles para ayudar al equipo a estar arriba”

“Un campo como el del Llanera no debería estar permitido porque además de que no se disfruta jugando es peligroso. Había muy poco espacio”

–Venía de dos semanas fuera y de repente fue titular en Llanera. ¿Se lo esperaba por las características del campo o porque Calderón le había dicho algo?

–Me perdí esos dos partidos y la semana pasada según iban pasando los días me iba encontrando mejor. El míster no me lo dije pero el fin de semana me preguntó qué tal me encontraba, le dije que bien y así lo decidió. Era un campo muy diferente a los demás y sacó una alineación que creo que era la conveniente para ese encuentro.

–¿Era para tanto el campo como se vio en las imágenes?

–Es una locura. Creo que no debería estar permitido porque además de que no se disfruta jugando es peligroso. Ya se vio con el choque de Murua y Kristian que había muy poco espacio y mucha aglomeración de gente. Lo que queríamos era sacar los tres puntos como fuera y lo pudimos hacer.

–El triunfo habrá acentuado más ese buen ambiente que se ve en el equipo, incluso hace unos días tras las dos derrotas.

–Hay muy buen grupo y con los entrenadores, estamos muy unidos. Cuando pierdes quizá no hay tanta alegría como cuando se gana, pero tenemos que estar juntos porque vendrán tiempos buenos y malos y así es como se sacan los resultados.