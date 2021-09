Jairo, busca el gol para el Salamanca... “sin obsesión”

Área. Jairo, área”, le gritaba Manolo Robles —segundo técnico del Salamanca UDS— a Jairo Morillas [Sevilla, 1993] cuando la larguísima sesión del miércoles ya encaraba su tiempo extra. Se rondaban las tres horas de sesión. Es su apuesta y la de Antonio Calderón para el ‘9’. Y le miman y exigen a partes iguales en busca de que dé con la tecla del “gol”. Por eso ninguno de los dos le quitan ojo; le tienen ‘cogida’ la marca en busca de la explosión definitiva de cara a puerta, que es el lunar que tiene el conjunto del Helmántico en este arranque de temporada —y que es nada para lo vivido en temporadas anteriores—. Antes de que Robles le achuchara, como no lo hacían ni Arencibia ni Fer Romero en el partidillo, los dos técnicos rodearon al jugador y le indicaron lo que quieren de él para el cuarto encuentro de Liga ante el Arenteiro (en el Municipal do Espiñedo): “Encima al portero. Desde el principio. Te lo comes, te lo comes. Le vas hacer dudar”, le repetía en arenga Robles tras la explicación menos pasional y más metódica del míster Calderón. “Tener la confianza del míster es lo más importante para el jugador. Si tenemos la confianza y la notamos hace que todos avancemos. En mi caso soy, por ahora, uno de los elegidos en los onces y eso me da mucho y yo quiero devolverlo”, se sinceraba el delantero de Gilena tras haberse machacado de lo lindo.

En el partidillo no vio puerta. Aunque lo intento —al margen de otras muchas cosas, como su innegable juego de espaldas, con el que Calderón busca sorprender a propios y extraños—: Benítez le sacó una mano apurada mientras se quejaba de lo dura que está el área pequeña del Anexo —ya pelada sin que hayan llegado los rigores del invierno: “Parece cemento”—. “Intento no darle vueltas a la cabeza por no haberme estrenado aún. Es algo que nunca me ha ayudado, quiero meter goles, como es lógico porque es para lo que he venido, pero no quiero obsesionarme. Lo tengo claro, no me voy a comer la cabeza porque es lo peor que puede hace un profesional, al final hacer eso te acaba llenando de dudas”, se sacudía la presión de ser el punta de lanza de un equipo en el que la comparación entre el balance ofensivo y defensivo su parcela sale damnificada: “Tanto para mí como para el equipo los goles son necesarios porque son los que dan los 3 puntos.

Y estamos trabajando en ello. Lo importante es que estamos dejando la portería a cero, en defensa estamos bien que es lo que asegura puntuar y ahora nos toca afinar y trabajar en ataque para dar el paso de los tres puntos. El pasado domingo tuvimos ocasiones aunque ninguna fue clara. Insistimos, pero no llegó, pero las tuvimos que es lo importante, estoy convencido de que en cuanto caiga el primero, como se suele decir y suele pasar, van a entrar el resto y se va a haber visto este trabajo que se hace día a día”, cerró su reflexión mientras busca el gol Jairo Morillas.