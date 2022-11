Íñigo Muñoz, sobre el Unionistas: “Los vamos a meter abajo... pero no van a tener problemas”

Íñigo Muñoz es alguien en el Unionistas: dijo adiós con 50 partidos exactos jugados. Dos veces a las puertas de jugar el playoff de ascenso a Segunda División, cinco goles y 3.363 minutos; con la mitad de ellos disputados en esta Liga el extremo vasco y el que era su club hasta mayo se vuelven a ver las caras frente a frente.

Se hace raro ver a un Íñigo Muñoz con solo 4 partidos y 64 minutos. ¿Tanto a cambiado en medio año?

—Aquí me considero un jugador también importante. El inicio ha sido complicado, tuve lesión en las seis primeras jornadas y luego me ha costado físicamente entrar, pero ya llevo unas semanas físicamente muy bien y estoy preparado para cuando tenga minutos aprovecharlos. Si el míster quiere podría estar para estar de inicio ante Unionistas.

El suyo ha sido un inicio complicado, el de su antiguo club también. ¿Cómo lo ve desde la distancia?

—Los veo cada vez mejor, empezó algo peor y ha mejorado bastante. En la última jornada tuvieron un traspiés que no se lo esperaban, pero a lo largo del año va a ser un rival muy complicado para todos. Guardo muy buenos recuerdos de todos ellos, he dejado grandes amigos allí y esto muy contento de volver a encontrármelos el sábado. No me lo he planteado, pero no creo que celebrase un gol ante Unionistas. En ese sentido Unionistas me trató muy bien.

¿Qué le cuentan sus excompañeros?

—Que esté tranquilo, que, si juego o salgo unos minutos, que no corra mucho. El vestuario es diferente, aunque sí que mantiene la columna con Salva, Ramiro, Nespral, Jesús de Miguel y Carlos de la Nava, que ahora no está siendo titular, pero para mí es un jugador top. Encajaría en cualquier equipo, solo tengo elogios para él.

Se puede dar la circunstancia de que una victoria ante el equipo al que no quiere celebrarle un gol acabe la jornada en descenso...

—No sé el objetivo que tiene Unionistas, sé el nuestro y estamos cerca del playoff. Creo que vamos a ganar, pero, aunque los metamos en abajo, no van a tener problemas.