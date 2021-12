Íñigo Muñoz se ofrece para jugar “de lateral o incluso de central”

Íñigo Muñoz (Bilbao, 24 años) ya está recuperado de sus molestias musculares y tuvo ya minutos ante el Sanse, por lo que Dani Mori tendrá una opción más de cara al choque ante el Calahorra este domingo a las 12.00 horas. El extremo hasta la lesión era uno de los titulares indiscutibles y podría tener la misión de cubrir el lateral derecho en el choque del domingo ante las bajas en ese costado.

Con la sanción de Jorge Mier y con Marín y Manu Sánchez lesionados a la espera de si llegaran al partido ante el Calahorra, ¿podría utilizar Dani Mori a Íñigo Muñoz como lateral derecho?

Ya jugué de lateral derecho unos minutos ante el Talavera en pretemporada. Recuerdo que no había gente y me tocó jugar en ese sitio. También la temporada pasada jugué un rato contra el Zamora. Antonio Marín tenía problemas y Hernán Pérez me colocó ahí. Yo estoy disponible donde me necesite el entrenador. Sea de lateral derecho o de central.

¿De central?

Bueno, de central va a ser más complicado (risas). La espalda no me la van a coger por velocidad pero por alto no creo que ayudara mucho.

¿Sabe si le utilizará Dani Mori como lateral por lo que han entrenado durante la semana?

Todavía es pronto. El cuerpo técnico está esperando para ver cómo llegan Antonio Marín y Manu Sánchez y si alguno de los dos puede llegar para jugar el partido ante el Calahorra. Es pronto para saberlo.