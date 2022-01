La operación salida del Salamanca UDS continúa, aunque la marcha de Ibrahim Keita no soluciona el atasco que tiene la plantilla de Antonio Calderón. Al fin y al cabo, el atacante vitoriano, al que el club le ha dicho adiós un día después de felicitarle el cumpleaños, ocupa ficha sub-23. En cambio, necesitan hueco para un futbolista sénior y si no lo consiguen tendrán que elegir entre inscribir a Manu Moreno o Juancho, los dos primeros fichajes de este mercado invernal.

El Salamanca UDS le había comunicado al atacante vitoriano que no contaba con él recientemente, aunque ambas partes estaban pendientes de rescindir el contrato que les unía, al que le quedaba todavía un año y medio de duración. “Juego para ser feliz y la gente que valore lo que tenga que valorar. Si valoran mi trabajo, encantado, si no, no pasa nada”, publicó Ibrahim Keita el pasado miércoles en su red social Twitter.