Hernán Pérez: “El mejor fichaje que podemos tener es que Sanidad nos permita jugar con público”

Hernán Pérez es el nuevo técnico del Unionistas y llega con aires renovados y con la ilusión de trascender en la corta historia del club salmantino. Tiene claro que será una temporada complicada pero quiere explotar los recursos de los que disponga del mejor modo y no renuncia a nada.

Primero quieren tener cerrados los que siguen y después a fichar...

Sí, una vez que sepamos quién se queda y quién se va definitivamente nos pondremos con los fichajes.

Por preferir querrá 22 fichas y que sean muy buenos pero ajustándose a la atípica temporada que se avecina... ¿Prefiere plantilla larga o corta?

No sabemos el formato de la competición todavía. Se entiende que habrá una primera fase de 18 partidos en el subgrupo de 10 equipos y después en función de cómo quedes clasificado optarás a una cosa u otra. Si la Liga fuera de 38 jornadas como venía siendo habitual hasta ahora diría que una plantilla larga, pero con este nuevo formato creo que tampoco es necesario. Si podemos tener 22, estupendo, pero si no es así no pasa nada.

¿Cómo ve a los equipos salmantinos que serán rivales? ¿El Guijuelo?

La temporada pasada con el Barakaldo en la jornada 2 les ganamos en el Municipal 1-2 pero ya se veía que tenían jugadores muy buenos y que irían hacia arriba. Después tuvo problemas y se metió abajo pero después al acabar la liga, junto con el Barakaldo, era uno de los equipos que mejor dinámica tenía y es que apuntaba a estar en los puestos de arriba.

¿Y el Salamanca?

Tiene unas circunstancias especiales. Tuvieron muchos cambios de entrenadores y de jugadores. El partido que jugamos en el Helmántico hicieron un encuentro bastante completo y en la vuelta no nos llegamos a enfrentar.

¿Es difícil ponerse un objetivo para la próxima temporada?

Sí, pelear por subir a Segunda es muy complicado ya que solo lo pueden hacer clubes que tengan una gran estructura y músculo económico. El Unionistas es un club enorme y aunque no tengamos ese presupuesto para tener a los jugadores determinantes para ascender tenemos que ser ambiciosos y no renunciar a nada. Va a ser una temporada corta y cualquiera puede dar la sorpresa.

¿Un formato tan corto con unos 30 partidos afectará al juego?

Sí, los equipos van a buscar mucho más los tres puntos. En una liga de 38 jornadas si empatas 12 choques es como si hubieras ganado cuatro partidos pero es que en esa primera fase si empatas 12 partidos te vas hacia abajo. Se van a ver muchas situaciones límite de estar en una zona u otra de la clasificación.

El Unionistas se ha caracterizado los últimos años por un juego directo, combativo y sacando petróleo a balón parado... ¿Cambiará?

Llevan unos años con unas características marcadas por el campo donde jugaban pero ahora con el Reina Sofía cambiará. El otro día lo estuve viendo y me gustó. Hay que poner un poco mejor el césped pero las dimensiones son grandes. Esas nuevas características nos van a exigir a realizar cambios en el modo de juego. Además, con el nuevo formato en el que cada partido es clave va a ser importante tener controlados los encuentros y eso se consigue teniendo mucho el balón. De todos modos, cuando sepamos qué jugadores contamos sabremos qué estilo les viene mejor para jugar. Nos adaptaremos a lo que tengamos.

Sigue en el aire la presencia de público...

El mejor de los fichajes para nosotros es que Sanidad nos permita jugar con público y es que nuestra afición es un factor diferencial con el resto de equipos. Es muy numerosa y muy ruidosa.

¿Le han explicado ya cómo va la rivalidad con el Salamanca?

Sí, ya me he puesto al día de todo. Tenemos que ir a lo nuestro y el otro club no tiene que importar poco y centrarnos en nosotros. Cuando estaba en el Oviedo decía lo mismo. Solo cuando nos toque medirnos a ellos hay que pensar en el rival.