Habla Acosta, un pilar clave en la solidez defensiva del Unionistas “Somos un rival difícil e incómodo”

Luis Acosta (Cádiz, 27 años) tiene una misión en el Unionistas y no es otra que la de barrer todos los balones que merodean su posición por delante de la defensa. Es una pieza clave en la solidez defensiva que mostró el conjunto salmantino el año pasado y que también está enseñando en este arranque de temporada. El gaditano insiste en que “todavía no se ha hecho nada” y en que “queda mucha liga”. Pese al liderato, los pies en el suelo. Acosta se ha convertido en uno de los pilares en los que se cimenta el éxito defensivo del Unionistas. Él no quiere pensar más allá del partido del Tudelano, el domingo a las 12.00 horas en el Reina Sofía.

La temporada pasada el Unionistas se mostró muy sólido atrás y en este arranque liguero también... ¿Cuál es la fórmula?

Sí, es verdad que tenemos un estilo atrás muy parecido, concediendo muy poco al rival. La idea de los dos entrenadores en ese sentido es muy similar. Es estar juntos y muy fuertes atrás. A los rivales no les gusta jugar contra nosotros ya que somos un rival difícil e incómodo. Cuesta mucho hacernos ocasiones.

Es fácil decir que hay que estar fuertes atrás pero otra cosa es cumplirlo en el campo...

Sí, suena fácil pero no es así. Nosotros lo estamos consiguiendo y es que ahora en todas las competiciones hay mucha igualdad y todo se decide por detalles. Por eso, encajar poco es la clave del éxito.

Cuanto menos se encaja, más puntos caen...

Sí, si estamos bien atrás hay muchas más posibilidades de puntuar más. El año pasado en algunos tramos nos faltó algo de gol, pero esta temporada tengo la sensación de que tenemos más facilidad para hacer tantos.

El sábado regresaba al Anexo de Zorrilla, donde se esfumó la clasificación a los playoff de ascenso a Segunda el curso pasado...

Sigue reciente el recuerdo. El sábado cuando llegábamos te vienen a la cabeza recuerdos de aquel día que se nos escapó en el último momento. Queríamos ganar para quitarnos la espinita de la campaña anterior, pero se consiguió un punto que es importante para seguir sumando.

¿Ese día ante el Valladolid B el curso pasado faltó comunicación?

Sí, faltó comunicación. Nosotros hasta los últimos minutos de partido no sabíamos qué estaba haciendo el Zamora ante la Cultural Leonesa. Se decidió no comentarnos nada y creo que fue error, pero bueno aquello ya pasó.

Tras el buen arranque, ¿hay que pensar en la zona alta o en evitar el descenso cuanto antes?

Yo solo pienso en el Tudelano. Es un rival muy peligroso que llega con un solo punto y en una situación de necesidad que nos puede complicar mucho las cosas. Solo llevamos seis jornadas de competición y todavía es muy pronto para marcarnos un objetivo en la clasificación. El club se ha puesto como meta desde el principio conseguir la salvación. Ojalá podamos seguir en esta línea y que en unos meses podamos decir que el reto es estar en puestos de playoff de ascenso a Segunda.

Seguro que el técnico Dani Mori les insiste en que tengan los pies en el suelo pese al liderato...

Todos somos conscientes de que son los pequeños detalles los que marcan la diferencia entre ganar o perder. Y hay partidos que hemos ganado que también los podíamos haber perdido. No hemos hecho nada todavía y queda mucho por delante.

¿Se atreve con un pronóstico ante el Tudelano para el domingo?

Sumar tres puntos. Insistimos mucho en la necesidad de encajar poco pero al final lo que cuenta es meter un gol más que el rival. Además, en el Reina Sofía se nota mucho el apoyo de la gente que no pudimos tener la temporada pasada. Nuestro estadio tiene que ser un fortín.