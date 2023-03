Gustavo, un patinete por la banda del Salamanca

A Gustavo Carmona de Ita (27 años) le hace gracia que le pregunte qué corre más: si él por la banda o el patinete con el que se desplaza hasta el estadio. “Estamos ahí, ahí; y eso que ahora juego por la izquierda”, dice partido de risa.

Su llegada a las instalaciones con el casco puesto y haciendo tándem con Manolín (el fisioterapeuta, con el que queda en la rotonda del Carrefour) siempre saca una carcajada, por muy mal que fuera la semana, a sus compañeros: “A ellos le hace gracia cuando llegamos, pero a mí me hace aquí la vida muy fácil. Las distancias en Salamanca no son como en México, donde para ir a entrenar mínimo tienes que hacer media hora de viaje; aquí para cubrir los diez minutos desde mi casa al estadio me basta y me sobra. No tengo auto y no lo echo de menos. Nada más llegar me hice con él y así seguimos”, explica.

Primero para ir a entrenar con el filial, luego con el Ribert en el Zurguén y desde hace 13 meses el estadio Helmántico. “Se acaba de cumplir un año justo y estoy muy satisfecho con el salto. Le tengo que dar las gracias a Manuel, a Dueñas y a Jehú por la confianza que me dieron y me dan. Cuando fiché por el Ribert no llegue a pensar en que el tren del primer equipo se me escapaba. Sabía que por trabajo no iba a ser. Y así estamos. El sacrificio me dio la recompensa de jugar en este estadio. Y el sacrificio hace que un año después entro en los planes de los entrenadores”, valora el año cumplido en el Salamanca UDS ahora siendo lateral izquierdo: “La polivalencia es lo que he ganado en este tiempo. Llegué siendo extremo, lo he hecho de carrilero y ahora toca lateral a pierna cambiada. No tengo problema, solo un trabajo que hacer porque alguien confía en mí. Entre la media campaña pasada y la actual, Gustavo Carmona suma 2.700 minutos. Jugó con Calderón, con María y ahora lo hace con Jehú. “La continuidad la he tenido porque he sentido esa confianza”.

Con un año a sus espaldas ahora tiene el reto del ascenso entre ceja y ceja: “Es el reto, pero aquí todos vamos partido a partido; así llevamos ganados tres seguidos, que no significan nada, aunque los lunes son mucho más agradables y despejas la mente y eso se traduce en que estamos minimizando errores y creciendo en nuestras fortalezas. Y así queremos seguir. Y que nos dé hasta donde nos dé. A mí me gustaría que se acabara bien porque el descenso fue muy doloroso”, rememora.