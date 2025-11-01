El CD Guijuelo y Unionistas B firman tablas en sus respectivos compromisos con lecturas muy diferentes Los chacineros no tuvieron su mejor día y empataron (1-1) con el Mojados en el municipal Luis Ramos. Por su parte, el equipo dirigido por De Aller mereció más (1-1) contra el Almazán en Las Pistas, pero se tuvo que conformar con un punto

El Club Deportivo Guijuelo buscó pasar página a la primera derrota de la temporada en casa recibiendo al Mojados, que llegó al municipal Luis Ramos encuadrado en los puestos de descenso. Sin embargo, los de Dani Romo empezaron por debajo en el marcador y no encontraron respuesta al tanto visitante hasta el minuto 77 de juego, gracias a Roberto. Por otro lado, la principal nota positiva fue el regreso de Kike López, quién volvió a completar 90 minutos vestido de corto, dejando atrás sus problemas físicos.

Sobre el verde, el conjunto verdiblanco lo intentó desde los primeros compases a través del balón parado y el desparpajo de Hugo, pero sin el premio del gol, los protagonistas pusieron rumbo al túnel de vestuarios bajo una lluvia que hizo complicado desarrollar cualquier juego.

El paso por la caseta no vino bien al Guijuelo, que vio como el Mojados estrenó el marcador cinco minutos después de regresar al terreno de juego. El jarro de agua frío sobre el cuadro chacinero hizo que Dani Romo moviese su banquillo, y en su primera ventana se cocinó el gol del empate. Mesfin y Roberto eran los revulsivos para buscar, en primer lugar, el tanto de la igualada, y ello sucedió a los 77 minutos.

Un brillante balón de Mesfin desde la derecha acabó con un remate inapelable de Roberto para devolver el empate. Pese a la insistencia local, el Luis Ramos no celebró más goles y se tuvo que conformar con 1 punto en un mal día ante un Mojados en descenso. Bien es cierto que el Guijuelo sigue invicto en casa, y suma tras su primera derrota del año.

Valioso empate de Unionistas B ante el Almazán en Las Pistas

La primera del partido fue para el Almazán, aprovechando la rapidez del campo con un buen balón a la espalda de la defensa. Gonzalo, meta de Unionistas, muy acertado, sacó una buena mano para mandar a córner. En la primera mitad, el Almazán quiso llevar la iniciativa con varias jugadas de peligro.

No fue hasta el minuto 26 cuando se rompió la igualdad. Los locales sacaron un saque de esquina que se estrelló en el palo, y el balón quedo muerto en el aire para el más listo de la clase, José Manuel, que firmó el 1-0. En lo que restó de primer acto, una amarilla para Álvaro Ramos por una entrada innecesaria. Antes del descanso, se sucedieron varias acometidas en ambos lados, con una ocasión muy clara del cuadro visitante.

Tras el refresquito, se inició el segundo asalto en Las Pistas y poco se tardó en celebrar los goles. Una serie de saques de esquina consecutivos acabaron convirtiendo en el empate (1-1), en el minuto once de la segunda parte con el gol de Checa, que remató a bocajarro un balón suelto en el área. De Aller comenzó a mover el banquillo en busca de cosas nuevas; Gañedo entró por Álvaro y posteriormente Mellado y Miki por Josito y Astu.

Ambos equipos metieron frescura en el campo e instaurándose un duelo de contragolpes en los compases finales, con alguna que otra tarjeta amarilla para cortar el juego y la expulsión por doble castigo para Marcos, de Unionistas, en el minuto 89 de partido. Esta fue la tónica del partido hasta el pitido final, con caras largas en ambos conjuntos y con un punto valioso para los salmantinos, ya que enfrente estaba un equipo ubicado a las puertas del playoff.