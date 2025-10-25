El Guijuelo encaja su primera derrota (1-0) Un solitario tanto de Óscar y la falta de puntería condenan a los de Dani Romo

ÁREA 11 Almazán (Soria) Sábado, 25 de octubre 2025

Decepción total en La Arboleda. El CD Guijuelo sumó la primera derrota de la temporada. Y lo hizo por la mínima con un tanto en la primera parte de un Almazán que supo explotar perfectamente su eficacia y, posteriormente, su defensa ante un conjunto visitante lanzado en busca del empate. Hoy no fue el día de los visitantes.

Los primeros minutos fueron visitantes. Los salmantinos dispusieron de una buena ocasión de Víctor Segura. Poco a poco, el Almazán fue despertando. Trascurrido el primer cuarto de hora de juego, Johan tuvo que emplearse a fondo en una buena acción ofensiva local, salvando a su equipo del primer tanto. Sin embargo, el meta del Guijuelo no pudo evitar el primer tanto de los sorianos. Óscar firmó el 1-0. El Guijuelo dispuso de varias ocasiones para igualar el marcador, pero no lo consiguió. Antes del descanso, el colegiado anuló un gol a los locales por fuera de juego (43').

Tras el paso por los vestuarios, Segura estuvo cerca de devolver la igualdad a un enfrentamiento que se intensificó. Y es que el Guijuelo arriesgó más en busca del empate. Los minutos fueron transcurriendo sin que pasara nada pese a los intentos de los salmantinos con escasos recursos ofensivos. La última oportunidad para cambiar el resultado final la tuvo Kike López con un disparo ajustado al palo.

KIKE LÓPEZ: «LO INTENTAMOS HASTA EL FINAL»

Precisamente el jugador salmantino valoró la primera derrota chacinera del curso: «El contexto del partido era diferente y nos ha costado acostumbrarlos a él. Lo hemos intentando hasta el final. Tratamos de lenvatar el gol en contra, pero esta vez no hemos tenido la suerte de rematar todas esas ocasiones que generalmente creamos», concluyó.