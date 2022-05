Gran escenario para una gesta histórica del Unionistas

El Unionistas afronta este sábado a las 18.30 horas uno de los partidos más importantes de su historia. Los de Luis Ayllón visitan al Deportivo en Riazor en la última jornada de Liga con la premisa clara de ganar y esperar resultados para poder meterse sobre la bocina en los playoff de ascenso a Segunda División.

Los resultados que necesita el Unionistas, además de la victoria en Riazor ante un Depor que no se juega nada (está ya clasificado para los playoff como segundo), se centran en que se cumplan dos de las tres siguientes premisas. Que el Rayo Majadahonda no gane en su visita al Badajoz, que la UD Logroñés no consiga la victoria en su partido en León ante la Cultural Leonesa o que el Celta B pierde en su choque en Las Gaunas ante la SD Logroñés.

El cuadro salmantino desde todos sus estamentos lleva toda la semana insistiendo en que las cuentas o los resultados de otros no sirven de nada si no se suman tres puntos en Riazor. El Deportivo afronta el choque como un mero trámite antes de intentar asaltar la Segunda División en el playoff. Los gallegos presentarán un once plagado de no habituales dando descanso a jugadores principales y aprovechando para limpiar cartulinas amarillas. No estarán sus tres principales atacantes como Miku, Quiles y Willian por sanción o por estar apercibidos y no querer ver la quinta que se acumularía para el playoff de ascenso. El defensa Héctor tampoco será de la partida.

El Unionistas viaja con todos los jugadores disponibles a la histórica cita, aunque Antonio Marín ha arrastrado molestias a lo largo de la semana y será duda. El planteamiento de Luis Ayllón será muy parecido a Salva de la Cruz en portería, con línea de cuatro con Salinas, Piña, Ramiro y Manu Sánchez. En el centro del campo la idea más factible sería que Acosta y Mandi repitieran en el doble pivote, mientras que Espina podría estar por detrás del enrachado Jessús de Miguel. Las bandas serían para Cris Montes e Íñigo Muñoz.

Luis Ayllón insistía en la previa que a ganas y a ilusión no les iba a ganar nadie, pero es que además el cuadro salmantino contará con el apoyo de más de 500 aficionados que a buen seguro se harán notar en los graderíos de Riazor.

El reto es mayúsculo y el premio son unos históricos playoff de ascenso, pero el Unionistas es especialista en sobreponerse a todas las adversidades. Tarde histórica en Riazor y pendientes de otros tres campos.