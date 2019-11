Gorka Etxeberría: “Me han transmitido que mi figura está desgastada”

Gorka Etxeberría se despidió es miércoles del Unionistas asumiendo que su salida del club estaba cerca pero sorprendido por la anticipación del club. El donostiarra está convencido de que el equipo se salvará y es que sigue defendiendo el modelo de plantilla de esta temporada.

–Dice en su comunicado que ya tenía pensado irse, ¿le ha sorprendido el despido?

–No me lo esperaba. Quería seguir para ayudar a salir de esta situación. Tenía pensado, después en abril cuando fueran las elecciones, irme.

–¿Qué causas le argumentan para su salida del club?

–Me transmiten que mi figura está desgastada. Injusta o justamente, pero consideran que está desgastada. Consideran que puedo aportar poco yo en lo que viene. Discrepo, pero lo asumo.

–¿Estaba desgastado Gorka Etxeberría?

–No de fuerzas pero mi figura sí. Tomo decisiones que no son del gusto de todos. He creado y he organizado parcelas en el club y eso es incómodo. He empoderado al entrenador y para darle más poder a alguien se lo tienes que quitar a otros. Es un proceso incómodo y es normal que haya ese desgaste.

–La planificación del verano ha salido mal viendo los resultados...

–No está saliendo bien pero seguimos intentando que salga. La plantilla tiene argumentos de sobra para salvar la categoría. Los procesos del verano fueron buenos y estoy contento pero no están dando los resultados. Es una plantilla solvente para la categoría y el objetivo era ese y que estuvieran a tiempo para hacer la pretemporada, y eso lo conseguimos.

–Si se hubiera quedado, ¿qué cambios hubiera hecho en el mercado de invierno?

–Depende del presupuesto. Siempre se puede mejorar la plantilla pero depende del presupuesto pero es que el plantel actual puede rendir más de lo que está haciendo.

–En la salida de Roberto Aguirre dijo que los jugadores veteranos deberían dar un paso al frente en esta situación y les ofendió esa afirmación...

–Es posible que se ofendieran pero no era mi intención. Quería motivarles y es que yo pretendía que los chicos se rebelaran y que el equipo diera el 100 % ya que nadie estaba dando el 100%, ni el presidente, ni el entrenador, ni los jugadores ni yo. No estábamos ninguno dando lo mejor en esta situación.

–La afición está muy bien acostumbrada a buenos resultados...

–Es una evidencia. En los últimos años por el buen hacer de todos el equipo siempre ganaba y ahora en Segunda B eso ya no puede ser y no hay callo de derrotas y cuesta ahora.