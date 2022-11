‘Gabrigol’ se moja: “Subimos seguro”

A Gabri Salazar (Madrid, 1996) le cayó este jueves (también al resto de sus compañeros) una verdadera tromba de agua durante las dos horas de entrenamiento. “Se hace pesado entrenar así... Y menos mal que Las Pistas drenan bien y no está muy pesado el campo”, dice calado hasta los huesos. Se sacude las botas de barro. Plas, plas. Acto seguido coge tantos balones como goles lleva (5) y abre la boca para mojarse, ahora con la palabra: “El domingo no me planteo otra cosa que no sea la victoria”, dice convencido. “¿Que qué pasa si perdemos? Pues que no nos podemos desesperar. Si se da una derrota en este partido o en el siguiente, o en el que sea, no significa que varíe el objetivo final que es algo global y no de un solo partido”, apunta antes de calarse hasta los huesos —jarrea—: “Si me preguntas si vamos a ascender, rotundamente te digo que sí. Yo cuando vine se me explica un proyecto que se está cumpliendo al cien por cien, luego los resultados son los que son y nadie puede decir que estemos mal, queremos ser primeros, está claro, pero el camino es bueno. Que te pongan el papel de favorito no quiere decir que vaya a ser fácil, es algo que se demuestra en el campo y qué mejor oportunidad de demostrarlo a pesar de la tabla que contra el Astorga”.

Gabri Salazar, habituado a estudiar —enredado en apuntes de base y gestión de datos, una vez concluido ‘Automatización y robótica’—; le da vueltas a cómo meterle mano al Astorga: “Sabemos que en ataque lo están haciendo muy bien, pero nosotros creo que también; en el Helmántico hemos marcado en todos los partidos y este domingo tienen que seguir siendo así, sabemos que atrás tenemos que estar muy concentrados y arriba no hay que darle muchas vueltas, lo que hacemos, lo hacemos bien; vamos a jugar en las dimensiones que a nosotros nos gustan, en un terreno de juego en un estado bueno y con el apoyo de la gente, no hay más fórmula secreta”. Claro como el agua que le cae, y mucho más que los motivos de su suplencia en los últimos dos choques. ¿Por qué el pichichi se va al banquillo en los dos últimos partidos? “Es decisión del míster. A mí en particular no me ha dicho los motivos y yo tampoco se los tengo por qué pedir. Está claro que todos queremos jugar lo máximo y lo que me toca es ayudar al equipo cuando el entrenador crea”, explica antes de marcar a su socio favorito para el gol: “Había gente que ya conocía y sabía quiénes eran. De los nuevos me ha sorprendido Alvarito”.