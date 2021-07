Gabriel de Aller (2º entrenador del Unionistas): “Mori y yo compartimos ideas a la hora de ver el fútbol”

Dani Mori ya tiene mano derecha para su aventura en el banquillo del Reina Sofía: Gabriel de Aller. ¿Por qué? Como premio al ascenso a Liga Nacional y a ser considerado un “enlace” entre el primer equipo y su cantera.

–¿Cómo valora un técnico que el grueso de su carrera lo ha dedicado a la base dar el salto al banquillo de un Primera RFEF?

–La verdad que como un reto importante. El salto es gande pero estoy ilusionado y motivado, mi única idea es la de ayudar al club en todo lo que pueda. Tengo muchísimas ganas de comenzar.

–Quién le dice que pasa al primer equipo: ¿Mori, el club..? ¿Y cómo ha manejado el torrente de emociones que supone ascender a Liga Nacional y acto seguido ser designado segundo entrenador?

–Me lo comunica el club, pero antes de la decisión final había hablado con todos. Las sensaciones han sido brutales, hay un cumulo de sanciones y situaciones que se han agolpado: el club es ambicioso en todo y el reto es seguir creciendo en la cantera; pero no podía dejar pasar la oportunidad. Le estoy muy agradecido, porque llegar al futbol profesional es el sueño que todos tenemos cuando empezamos a formarnos.

–¿Qué sensaciones le transmite Dani Mori? ¿Qué le ha dicho sobre el Unionistas que quiere? ¿Coinciden en la idea de fútbol?

–Claro que coincidimos y compartimos ideas. Las sensaciones con él son buenas desde la primera llamada. Creo que es una persona dispuesta, cercana, y a la que espero poder ayudarle en todo lo que me pida. Mi apoyo lo va a encontrar siempre.

–Más allá de ideas generales: ¿qué han hablado de la plantilla, han empezado a planificar la pretemporada y la manera de enfocar las sesiones?

–Con los jugadores que tenemos a día de hoy en plantilla aún no he hablado, porque creo, además, que es algo que no me corresponde, ya que es tarea del míster. Y sobre cómo enfocar la temporada es pronto para tener una idea fija y estructurada, estamos empezando a trabajar. Para mí es un cambio radical y estoy intentando abarcar todo.

–El reto de subir a Liga Nacional lo consiguió, mira lo que le viene por delante y, ¿qué le parece el nuevo objetivo que se le ha encomendado?

–Es un año muy ilusionante para todos. Estamos en 1ª RFEF y todo el trabajo diario que llevamos a cabo va a estar enfocado en que la temporada que viene estamos también en ella.