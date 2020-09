¿Fútbol en directo en Salamanca? La afición teme no poder acudir pero renueva abonos para ‘ayudar’ a los clubes

Las aficiones de los equipos salmantinos en Segunda División B se resignan a aceptar que verán afectados sus abonos de temporada con partidos sin público o con aforo limitado aunque coinciden en que es ‘tiempo de ayudar al club’ por todas las estrecheces económicas que está deparando la pandemia del coronavirus.

No obstante, el efecto COVID19 está presente en las campañas de abonos en el fútbol salmantino. En el Salamanca con un mes aproximadamente de campaña de abonados hay registrados alrededor de 1.500 abonados, mientras que el año pasado también con un mes de campaña la cifra era de 3.000, por lo que la cifra de seguidores con carné se ha reducido a la mitad por la incertidumbre que rodea a la competición y de si habrá público o no.

En el caso del Unionistas, las cifras son que en el verano de 2019 en el primer mes y medio de campaña de socios habían superado la barrera de los 1.500, mientras que ahora este verano también con un mes y medio de campaña han superado el tope de los 1.000 socios. El Guijuelo en este sentido quiere ser más cauto y todavía no ha lanzado su campaña de socios y lleva semanas alegando que hasta que no esté ‘claro’ si habrá público no se moverán en este sentido.

Resta un mes y medio para el inicio de competición en Segunda División B ya que la fecha que ha marcado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es el 18 de octubre pero ningún organismo se moja a decir si habrá público o no en las gradas de los campos de Segunda B y más todavía con el endurecimiento de la pandemia del coronavirus en gran parte de España.

Esta falta de certezas hace que los clubes también vayan con mucha cautela. El Salamanca sacó solo 2.000 abonos y después añadió 300 más y de momento el club salmantino no quiere sacar más hasta que se sepan con claridad en qué condiciones va a estar el público en los estadios la próxima temporada.

La directora general de Deportes de la Junta de Castilla y León, la salmantina María Perrino, ya indicó en este diario que la decisión de si habrá público y en qué porcentaje de aforo será de la RFEF.