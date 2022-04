Florentin Bloch, portero del Unionistas: “¿Jugar? Es para estar contento, no vine aquí para estar en el banquillo”

A Florentin Bloch (Vernon, Francia, 22 años) se le han abierto las puertas del debut de par en par por la desgraciada lesión de Salva de la Cruz. El meto galo es el último de la plantilla sin haber disputado un solo minuto este curso: “Yo no vine aquí para estar en el banquillo...”, expresa.

–La desgraciada lesión en el ligamento de la rodilla derecha de Salva le abre, como nunca, la posibilidad de estrenarse con el primer equipo, ¿cómo lo afronta? ¿Se siente preparado?

–¡Claro! juego al fútbol para jugar, no para estar sentado en el banquillo. Tener la posibilidad de estrenarme es como para estar contento. Mi trabajo es hacer lo posible para que el equipo no note si juego yo o Salva y ayudarle a ganar.

–¿Cómo es Bloch como portero? ¿Qué imagen le gustaría dar si llega a estrenarse bajo los palos?

–El trabajo de portero es el de parar balones e intentar no encajar gol. Ese es mi trabajo, también que el equipo tenga confianza en mí, y esa es la imagen que me gustaría dar. Luego, no tengo un perfil claro; me gusta ver y aprender de todos los porteros e intentar tomar lo mejor de cada uno; mi objetivo es ser el portero más completo posible: la idea es ser bueno con los pies, en las salidas y en la línea de gol. Así me gustaría ser.

–No ha jugado, pero lleva enfrentándose en todos y cada uno de los entrenamientos a la 4ª delantera más goleadora del Grupo I. Eso curte.

–Ellos me hacen rendir día a día, aunque no juego. Es cierto que somos un equipo ofensivo, con gente con mucha calidad.

–En el polo opuesto, está la falta de rodaje. ¿Le preocupa?

–La de portero es una posición difícil; jugar es complicado porque es una posición de confianza; y no jugar, te digo, que en mi caso llega a ser un poco frustrante. Entiendo que los porteros no juegan como un jugador de campo, que no se puede cambiar en una temporada y por eso para mí esta temporada fue un poco frustrante. Ahora puede que llegue mi momento, solo puedo decir que he sido paciente y que espero estar preparado.

–Salva de la Cruz siempre le ha ensalzado su labor en los entrenamientos. ¿Usted de su competidor (y también amigo, porque así lo han expresado públicamente) qué puede decir?

–Como tenemos una buena relación es mucho más fácil para los dos trabajar y mejorar las cosas. Es mejor entrenar y llevar la temporada cuando compartes vestuario con un compañero con el que tienes relación. Salva a mí entrenando también me ha ayudado mucho.

–Fuera de su situación y del vestuario, ¿qué opina del club al que decidió venir en verano?

–Es un club muy familiar en todos los sentidos; la afición lo hace evidente. Para nosotros es importantísimo. Para mí es la mejor de todo el Grupo de la Primera RFEF, porque animan tanto en casa como fuera. El ambiente que genera es muy bueno, y eso me gusta, es una virtud de este club y de esta forma de afrontar el fútbol de manera popular.

–¿Hay algo que se le parezca en Francia?

–Que yo conozca no hay un equipo similar a este en Francia; creo que está muy bien ver a equipos en estas categorías funcionar tan bien con esta base de gestión. Con poco dinero consiguen resultados extraordinarios.