Fer Romero: “Debutar en una categoría cercana al fútbol profesional me hace mucha ilusión”

Dentro de la satisfacción general por el triunfo y después de Jairo Morillas, autor del gol de la victoria, seguramente fue Fer Romero el futbolista más contento por el partido contra el Llanera.

A sus 20 años el central manchego debutó con el Salamanca UDS en Liga (había jugado dos de Copa RFEF) y lo hizo con una actuación más que correcta en el segundo tiempo, tras tener que salir por los problemas de Murua: “Estoy muy contento”, señalaba el martes desde su pueblo en el día de descanso: “Esperaba ese momento con muchas ganas y que haya llegado ya es una alegría”.

Ya la pasada temporada estuvo en la órbita del primer equipo, Egea contó con él en la Copa RFEF y también Lolo Escobar lo tuvo a sus órdenes en muchos entrenamientos, pero el debut ‘‘oficial’’ ha llegado ahora: “El míster me dio la oportunidad en la Copa, pero debutar en una categoría ya más cerca del fútbol profesional me hace mucha ilusión”. El único ‘pero’ para Fer Romero fue que tuvo que entrar al campo por un contratiempo: “Es algo que nunca deseas, pero son cosas del juego que le pueden pasar a cualquiera y por eso hay que estar lo más preparado posible por si te toca salir”.

Si hubiera podido elegir un día para vestir por primera vez la camiseta del Salamanca seguramente no hubiera sido en un campo como el del Llanera ni frente a un rival con varios jugadores por encima del 1.90: “Lo hablaba con algún compañero, que no era el partido ideal ni tampoco la situación después de dos derrotas, pero me encontré bien y creo que cumplí con lo que tenía que hacer. Estoy muy contento porque era un encuentro muy exigente”.

Fer Romero compite por un puesto con Kristian, Arencibia y Murua, y lo tiene complicado para jugar, pero él prefiere ver el lado positivo: “Son tres jugadores de una calidad grandísima y yo trato de aprender mucho de ellos y mejorar poco a poco para ponérselo difícil al míster”. Un Antonio Calderón que le ‘cuida’: “Unas semanas después de empezar habló conmigo y me dijo que estaba contento y que siguiera trabajando igual, que a lo mejor al principio no iba a entrar, pero que era uno más del equipo y tenía que adaptarme. He seguido trabajando y me ha llegado la oportunidad”.

La pasada temporada jugó casi todo con el filial, aunque entrenaba a menudo con los ‘mayores’, pero el central manchego prefiere la situación actual, siendo un miembro de pleno derecho del primer equipo: “Nunca se sabe qué opción es mejor. Al principio estaba en una situación complicada por la competencia, pero estar todo el día entrenando con ellos y luchando por un puesto de tú a tú creo que me está haciendo aprender mucho”.

Si sigue trabajando así y repitiendo actuaciones como en Llanera, tendrá más oportunidades sin duda.