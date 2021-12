Fer Román: “Tras la jugada contra el Elche estuve dos días jodido pero me levanté con los mensajes de la gente”

Confinado en su casa, Fer Román cuenta los días para volver a ponerse a las órdenes de Dani Mori, algo que si todo va bien podría ocurrir el próximo 3 de enero. El futbolista madrileño analiza la temporada, sin pasar por alto su error ante el Elche, que dejó al Unionistas eliminado de la Copa del Rey.

La pasada campaña descendió de categoría con el Marbella, así que contrastará bastante con lo que está viviendo este curso en el Unionistas.

Está claro. El año pasado fue muy duro, porque teníamos un proyecto para subir a Segunda, pero así es el fútbol. Fue un año complicado, porque con el tema del virus fue una liga rara, con pocos partidos. Este año está siendo totalmente distinto, el equipo está yendo fenomenal, es un bloque, somos una familia y todavía no hemos perdido, así que tenemos que seguir así.

¿Se esperaba algo así cuando firmó por el club en verano?

Pues no, la verdad que no, pero cuando vine, las primeras semanas vi que había muy buena plantilla. Todos vamos a una, arriba tenemos mucho gol, defienden todos... la verdad que me sorprendió. Tenemos que seguir así para el bien de todos, si hacemos una buena temporada estaremos en mejores condiciones.

¿Y a título individual, qué balance hace por el momento de sus actuaciones?

La verdad que me estoy encontrando bien. Fue una pena lo del Elche, pero al final son errores, me pasó a mí y le podía haber pasado a otro, no le doy más importancia. Los demás partidos creo que estoy rindiendo bien, así que a esperar, a recuperarme bien y coger la forma rápido para estar a disposición del míster.

¿Le dio muchas vueltas a aquella jugada tras el partido de Copa del Rey?

Bueno, como todo, estuve ese día jodido, pero si no lo hubiera estado sí que tendríamos un problema. Estuve ese día y el siguiente jodido, pero como he dicho, son errores. A todo el mundo le pasa, incluso a los mejores centrales. Al final, los defensas y los porteros es lo que tenemos, que si fallamos una vez nos meten un gol. Me dio rabia por la situación, el equipo estaba haciendo un partidazo, uno de los mejores que hemos hecho, y en el minuto 92 creo que fue, un error y ya está. Al día siguiente lo dejé atrás, son cosas que pasan. Me ayudó mucho todo el mundo que me escribió, fue algo increíble. Nunca me había pasado, he estado en muchos equipos y nunca he recibido el apoyo de tanta gente. La afición de Unionistas es de las mejores de España y la mejor de los equipos en los que he estado, les doy las gracias por su apoyo.