Fer Llorente lo tiene claro: “El Salamanca es un club muy grande y por eso es una reponsabilidad”

Después de presentar este lunes a Sergio Egea, el Salamanca UDS ha comenzado la ronda con los futbolistas y el primer elegido fue uno de los que está llamado a ser clave esta temporada, tanto por su trayectoria como por la calidad que atesora: Fer Llorente ya está en la ciudad y deseando comenzar el trabajo a las órdenes del técnico argentino. El director general, Rafa Dueñas, el encargado de darle la bienvenida, no duda en calificarlo como “uno de los fichajes principales para esta temporada”, mientras que el centrocampista segoviano sabe a dónde viene: “El Salamanca es un club muy grande y eso supone mucha responsabilidad”.

Formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, después fue una pieza importante en el filial del Villarreal en Segunda División, y tras desvincularse del club castellonense continuó una larga carrera que le ha llevado a fichar siempre por equipos con aspiraciones: Sabadell, Burgos, Cartagena, Murcia, Mirandés, Recreativo de Huelva y Rayo Majadahonda, con una experiencia en la Primera División de Rumanía en el Poli Timisoara. En unos equipos ha tenido más protagonismo que en otros, pero viene de dos muy buenas temporadas en el Recre y el Majadahonda, siendo uno de los jugadores habituales en el once inicial. También marcando goles, aunque sin llegar a las cifras de la campaña 2016/17 en el Cartagena, cuando hizo 7 tantos en sólo 16 encuentros.

Dueñas explicó en su presentación que le han estado siguiendo durante varios meses y que considera que encaja a la perfección “deportiva y personalmente” en el tipo de futbolistas que buscaban para esta temporada.

El protagonista se decantó por la propuesta charra “por la confianza que me transmitieron desde el primer momento. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar en el día a día, competir y lograr cosas positivas. El Salamanca UDS es un club muy grande, como pude percibir desde el primer momento por el cariño de la gente. Vivir eso es muy bonito para un futbolista, pero también supone una responsabilidad por todo lo que hay detrás. He seguido la evolución del club, y le he preguntado a varios ex compañeros. Me han dicho cosas muy buenas y por eso tengo buenas sensaciones, estoy muy contento”.

Especialista para el centro del campo, el segoviano puede desenvolverse en dos posiciones clásicas: “La de 6 y la de 8. Me gusta estar en contacto continuamente por el balón y darle fluidez al juego. Ahora tenemos que ver cuál es la idea del míster y adaptarnos”. Reconoce no conocer a Sergio Egea, pero que le han llegado buenas referencias: “Sí he hablado con futbolistas que le conocen y sé que le gusta que la gente lo dé todo en el campo y que haya mucha intensidad. Eso es muy importante en esta categoría”.

Fer Llorente llega al Salamanca precedido por sus cualidades y buen hacer con la pelota y ahora le toca a él demostrarlo.