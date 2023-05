Fe ciega de Chiapas: “El equipo está para ascender”

Jehú Chiapas no ha sido técnico de poner paños calientes a las situaciones complicadas por las que ha pasado su equipo, desde que el pasado mes de enero cogió las riendas del primer equipo del estadio Helmántico. Y ahora —con el equipo pendiente de un hilo en el playoff por el 2-0 de la ida, y por lo tanto del objetivo del ascenso—, tampoco: “El equipo está para ascender”, afirmó rotundo el preparador mexicano. “Lo ha estado durante toda la temporada y lo hemos comentado siempre, somos el conjunto con más calidad y ahora sigue siendo el mismo. Luego el fútbol se da como se da, pero eso no cambia lo que pienso, esta plantilla está para ascender”, explicó.

“Es la semana con más ganas de todas las que hemos estado al frente del equipo. Hay nervios, hay tensión, La gente solo piensa en el partido y sacar la eliminatoria adelante”, afirmó Chiapas antes de remangarse y abordar los posibles escenarios del choque, en los que siempre ve ganador al conjunto del estadio Helmántico: “Hay que ganar por dos goles. Tenemos vistos todos los escenarios posibles, porque el fútbol los permite. Podemos pasar ganando 5-3, es una opción. Podemos pasar ganando 6-4 y también con el 2-0. Lo que tenemos que hacer es marcar el primer gol y luego ya pensar en el segundo; y en caso de vernos por detrás, saber que no cambia nada y no bajar los brazos. Hemos hablado mucho de cuidar lo de atrás porque parte de nuestras opciones están ahí, obviamente, en no encajar. El Ávila es un equipo que corre bien y hace muy buenas transiciones, como ya vinos. Lo tenemos claro y dicho, lo importante es ser contundente en todos los aspectos”, apuntó.

Al factor cancha también se aferró Jehú Chiapas, que eso sí regateó la polémica del precio de las entradas (los abonados deberán pagar 5 euros por ver el encuentro): “No entro en estas decisiones, yo me dedico a entrenar. Si por mí fuera, el fútbol sería gratis para que hubiera estadios llenos. Yo no tengo que mostrar malestar a nadie. No vengo a juzgar lo que hacen Rafael Dueñas como director general o Manuel Lovato”.