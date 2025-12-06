Fallece Manolo Villanova, el entrenador del segundo ascenso a Primera de la Unión Deportiva Salamanca El aragonés dirigió durante tres temporadas a la UDS: de la 1981/82 a la 83/84

Manolo Villanova, en primer término, en la presentación de la temporada 81/82.

Este sábado se conoció la triste noticia del fallecimiento a los 83 años de Manolo Villanova (nació el 27 de agosto de 1942), exfutbolista y exentrenador, que pasó por la Unión Deportiva Salamanca.

Villanova será recordado para siempre en el Helmántico porque con él como máximo responsable se consiguió el segundo ascenso a Primera División, ocho años después del primero, en la temporada 1981/82.

Ese año llegó el aragonés al banquillo a los 39 años, procedente del club de su vida, el Real Zaragoza. La UDS, que venía de un descenso, terminó en posición y certificó el ascenso en el histórico partido en El Plantío contra el Burgos, que acabó con el resultado de 2-3 y diez mil salmantinos en las gradas.

Fueron un total de 134 partidos en tres temporadas los que dirigió Villanova al Salamanca, entre Liga y Copa del Rey.

En esa campaña 81/82 la UDS alcanzó los 51 puntos, siendo solamente superado por el Celta, y aventajando al Málaga, que también logró el ascenso a Primera.

En la 82/83, de nuevo con Villanova en el banquillo, el equipo finalizó 13º con 28 puntos, 3 por encima de las posiciones de descenso.

Y la 83/84 fue su última temporada como entrenador del Salamanca, en la que se consumó el descenso a Segunda cuatro jornadas antes del final de liga. Fue colista con 20 puntos, después de ganar únicamente 5 partidos y empatar otros 10.

Tras abandonar el Helmántico, donde fue sustituido por Felipe Mesones, Manolo Villanova dirigió a otros clubes como el Mallorca, Hércules, Zaragoza, Deportivo Aragón, Huesca, Recreativo de Huelva, Zaragoza B o Sariñena.

Antes de iniciar su carrera en los banquillos fue portero y militó en equipos como el CD Logroñés, Nástic de Tarragona Mallorca, Betis o Zaragoza, el club de su vida.