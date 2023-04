Este será el sustituto de Chiapas durante su sanción

En la primera rueda de prensa de Jehu Chiapas tras conocer la sanción que le impide volver a sentarse en el banquillo del Salamanca UDS en lo que resta de temporada, el técnico ha querido relajar tensiones y darle protagonismo al equipo: “Lo mejor es que estemos todos, pero no nos vamos a preocupar por los que faltamos”. Pero sí es cierto, que preocupa, sobre todo porque Rafa Dueñas, pese a ser denominado por el club como segundo entrenador, la realidad es que no se ha podido sentar en el banquillo desde el nombramiento, por lo que mañana en el Helmántico ante la poderosa Arandina nadie podrá estar de pie dando indicaciones.

La solución que plantea Chiapas es la constante comunicación con los delegados: “Buscaremos estar en contacto con ellos”, asegura el técnico. Y es que, el rival no es cualquier rival, es uno de los dos equipos imbatibles de toda la Tercera Federación junto al Barakaldo. Aún así, el mexicano le resta importancia: “Ningún equipo nos ha pasado por encima en toda la temporada. El equipo está preparado”. Se siente confiado, y asegura que “da igual el escenario”: “Tenemos que estar preparados por si venimos a jugar contra un bloque alto, medio o bajo. No hay pretexto para justificarnos”. Y es que, sea cual sea el rival, el Salamanca necesita sumar ya.

Con dos derrotas consecutivas, ante el Mirandés B y el Astorga, las sensaciones pueden ser de pesimismo, pero aún así el equipo sigue en la zona de playoff y Chiapas intenta calmar las aguas sin perder la esperanza: “Hay finales, una tras otra y tenemos la obligación de sumar para asegurar el puesto de playoff lo antes posible”.

Por otro lado, no quiso dar demasiada importancia a los motivos de la sanción: “En el momento pasan muchas cosas, es un campo pequeño. Fue la calentura del partido, pero ya es la palabra del árbitro contra la mía”. El no poder estar en el banquillo, hizo que el técnico también quisiera aclarar la situación de cara al partido: “Hemos trabajado para corregir lo menos posible en el césped. Los chicos saben a lo que jugamos y lo que hay que hacer”.

En cuanto a los jugadores que tendrá disponibles, solo Marco Tulio podrá no ser uno de ellos según el propio Jehu. La falta de gol vuelve a estar en el punto de mira, pero defendió a Gabri: “La falta de responsabilidad no es solo cosa suya”. Por último, confió en un buen ambiente en el estadio: “Es difícil pedir apoyo a la gente, pero siempre han estado, incluso en Astorga. La gente no falla, seguro que vienen”.