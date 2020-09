Este será el primer partido con público de los equipos salmantinos de Segunda B

El amistoso entre el Guijuelo y el Extremadura del sábado a las 18:30 horas será el primero con público en la provincia de Salamanca. El club chacinero permitirá un aforo reducido amparándose en la normativa regional vigente que autoriza a albergar público siempre que no se supere el 50% del aforo del recinto.

En el caso del Municipal Luis Ramos, el Guijuelo solo habilitará la zona de tribuna, donde todas las localidades tienen asiento asignado. Calculan en el club verde que en esa zona entrarían, respetando las distancias de seguridad, unas 150 personas. Además, el Guijuelo experimentará con una fila de sillas en el fondo sur manteniendo la distancia en la que esperan acoger a otros 30 aficionados. La norma de la Junta de Castilla y León especifica que todo el público debe estar sentado.

Todos los aficionados, uno por uno, al llegar al estadio, deberán someterse a toma de temperatura. Una vez iniciado el partido, no podrán cambiarse de asiento, debiendo quedarse en la localidad que se les ha asignado para ver el partido. Sólo se podrán mover para acudir a los servicios o al bar del estadio Municipal Luis Ramos, todo ello, bajo las indicaciones que permanecerán señalizadas.

De este modo, el encuentro entre los chacineros y los extremeños será el regreso del público al fútbol salmantino seis meses después. El club verde tiene en el Municipal Luis Ramos un recinto para albergar a unos 1.500 espectadores pero su asistencia habitual en las últimas temporadas ronda entre los 400 y los 500 aficionados.

En el amistoso del sábado la cifra total no superará los 200 que ayudará además para que no haya aglomeraciones en los accesos, que es el principal riesgo de la asistencia a los estadios ya que durante el partido, si se cumple de forma correcta la distancia de seguridad el riesgo de contagio es mucho menor. Hay que recordar que esta medida la pueden tomar al ser un amistoso ya que en caso de partido oficial será la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la que determine qué aforo hay que cumplir aunque será la Junta de Castilla y León la que tendrá la última palabra, aunque ya ha indicado que no pondrá mucha oposición a la medida de la RFEF si no se sale de lo ‘seguro’.