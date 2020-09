Estas son las normas para acceder al Helmántico en el amistoso del Salamanca UDS contra el Rayo Majadahonda

El Salamanca UDS se encuentra trabajando con las autoridades para que el próximo día 3 de octubre se permita de nuevo el acceso de los aficionados al estadio Helmántico en el amistoso que enfrenta a nuestro club con el Rayo Majadahonda.

Para ello se garantizará el total cumplimiento del protocolo oficial de la Junta de Castilla y León teniendo los aficionados que cumplir con una serie de requisitos, que el club ha detallado en una nota:

- Control de temperatura en los accesos y prohibición de acceso con más de 37,5 ºC.

- Los aficionados deberán entregar en los accesos la declaración responsable que se colgará en la web del club en los próximos días. No podrá acceder nadie sin presentar esta declaración, ni el club entregará copias en el Helmántico el día de partido.

- Se obligará el uso de mascarilla durante la permanencia en el recinto.

- Se obligará a estar sentado durante el desarrollo del encuentro en las butacas señaladas como permitidas.

- Será obligatorio obedecer las indicaciones del personal auxiliar y los carteles existentes en los accesos.

- Se abrirá una hora y media antes del comienzo del encuentro. El club ruega a los aficionados que respeten la distancia de seguridad en las colas de acceso.

- Los abonados de fondo sur deberán registrarse obligatoriamente en la web del club, siendo los primeros 450 en registrarse quienes podrán ir a su zona. A partir del 451 deberán ir a Preferencia. En las próximas horas se habilitará un espacio en la web con la información del protocolo, la Declaración responsable y el Registro de los abonados de fondo sur solamente. Deben registrarse en el siguiente enlace: Registro abonados Fondo Sur

- Se prohíbe fumar en el interior del Helmántico.

El Salamanca UDS intentará que todos sus abonados tengan cabida en los partidos que el primer equipo dispute como local, supeditado siempre a la normativa vigente en la fecha del encuentro. Por ello recuerda que sigue la venta on-line y habilitará la venta presencial en las oficinas del Helmántico.

El Salamanca UDS dispondrá para dicho encuentro de 2.500 asientos para abonados. De ellos, los 350 que faltan y que hoy se han puesto a la venta podrán adquirirse hasta el miércoles 30 de septiembre. En caso de que llegada la fecha no hayan sido solicitados, los días 1 y 2 de octubre se pondrán a la venta entradas al público en general, al precio de 15 euros, para aquellos espacios no ocupados por abonados. El día del encuentro no se podrán retirar entradas.

El horario de atención al público de forma presencial es: de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 en las oficinas del Helmántico

El club confía en que para los distintos encuentros oficiales la situación mejore y puedan acceder al campo todavía más aficionados.