Equipos de las ligas de cafeterías, en peligro de extinción

Al fútbol no federado -las populares ligas de cafeterías, que hace menos de un lustro sumaban hasta cuatro torneos diferentes: Salmantino Vegapiel, Vasco de Gama, Trofeo Charro e Isidoro Benito- la grave crisis del COVID le ha soltado una bofetada a mano abierta en su peor momento: "No vamos a negarlo, estas ligas ya iban de capa caída y esto puede ser la puntilla", reconoce Antonio, histórico delegado de Los -Charritos.

"Justo antes de que pasara todo esto -desvela Kubala, del Nápoles- en la liga que nos queda de las cuatro que había -que es una fusión entre el trofeo Salmantino y el Isidoro Benito, que aglutina a 20 equipos- habíamos tenido una reunión para informarnos del cambio en la Reglamentación por parte de la Junta en cuento al tema de delegados, lo que iba a suponernos un incremento de los costes en una época en la que los patrocinios se han venido muy a menos, tan solo cuatro equipos cubren todos los costes a sus jugadores, lo que dejaba en el alambre la próxima temporada con tan solo 12 o 13 equipos", reconoce. "El problema es muy gordo", reflexionan.

La "puntilla", como definen desde los mismos equipos, ya no solo viene por el incremento de los costes de cara a la temporada que viene y la reducción de equipos, sino también por otra vía: "Este dichoso coronavirus nos ha traído también problemas de empleo para nuestros jugadores, algunos con ERTE, y esto no deja de ser un vicio que se costea, si tu economía no te lo permite es lo primero que te quitas... Y lo segundo es que a este fútbol se nos conoce como de cafeterías, si los bares y restaurantes acaban de decir que no van a abrir hasta Navidad, ¿quién nos va a ayudar?", dejan los clubes la pregunta en el aire.

"Ahora mismo no sabemos qué va a pasar", reconoce Antonio, que tiene fe de que, aunque pocos, estas ligas con tanto "arraigo" en el fútbol salmantino se mantengan: "Es que ni siquiera sabemos que va a pasar con esta temporada. No hemos hablado nada, tenemos pendiente una reunión importante. Espero que el ánimo de los jugadores sea seguir, porque el deporte en estos días es muy importante como vía de escape y de ayuda y podamos seguir adelante, yo al menos es mi impresión", reconocen desde Los Charritos. Kubala, del Nápoles, también se agarra a ese clavo ardiendo pese al "peligro de extinción": "Va a ser muy complicado, pero a la gente le gusta jugar al fútbol... y mientras salga gente, seguiremos".