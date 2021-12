Empate entre el Unionistas y el Sanse y ya son nueve ‘tablas’ esta temporada (0-0)

El Unionistas sigue atascado en el empate; esta jornada 15 volvió a firmar tablas en el Reina Sofía ante el Sanse en un partido en el que fue de menos a más. Con esta igualada ya son 8 los empates que ha firmado de manera seguida (contando el firmado en el terreno de juego contra el DUX, que acabó en derrota en los despachos por alineación indebida).

La primera parte fue un intercambio de golpes. Casi sin descanso además. El césped artificial del Reina Sofía fue el escenario de un correcalles que pudo caer de cualquier lado pero que, finalmente, no cayó de ninguno. Pues entre Bañuz, Salva de la Cruz y los postes evitaron los goles. Hasta en tres ocasiones las acciones de ataque acabaron topándose con la madera: Cris Montes, en la última del primer tiempo, dio un larguerazo; mientras que Carlitos y Borja Martínez por el Sanse vieron como sus remates daban contra la madera. Contra el pecho del meta madrileño dieron la primera doble ocasión con los que se abrió el fuego cruzado, primero fue Espina el vio como el portero le ganaba el mano a mano y en el rechace le adivinó también a Cris Montes el lanzamiento.

El paso por vestuarios le cambió la fisonomía al partido, pues el Unionistas trató de amasar la jugada, que todas se remataban entrando por los costados; especialmente incisivo estuvo Jorge Mier. Si no había remate llegaba el córner; y ahí aparecían segundas jugadas en la que no tuvo tino el equipo de Mori. Cris Montes volvió a tener otra clara solo ante Bañuz, y ahora se hizo un lío por controlar en exceso. Con el partido volcado hacia la meta del Sanse, Mori pegó un giro de timón sorprendete: fuera Espina y De la Nava. Perdida la doble referencia ofensiva, hasta el final del partido fueron Pitu y De Miguel los que ocuparon sus puestos, el Sanse se recompuso y volvió el fútbol de fricción que también le había venido en el primer tiempo. Y otra vez se volvió a topar con el palo. Otra vez Borja Martínez estrelló su disparo en el poste. La respuesta del Unionistas fue ahora a base de corazón y cierta prisa; De Miguel gozó de las dos mejores ocasiones en el tiempo final de arrebato, en el que a Velasco Arbaiza también se le debieron de subir las pulsaciones porque sino no se entiende la roja directa a Mier ya con el tiempo cumplido.