Empate del Unionistas ante el Celta B (1-1) en un choque que pudo ganar cualquiera

El Unionistas empata (1-1) ante el Celta B en un encuentro muy igualado en el que los dos equipos tuvieron opciones de llevarse la victoria.

El Unionistas desde el pitido inicial mostró los dientes con empuje e intensidad hasta que en el 10, tras un buenísimo centro de Manu Sánchez, llega el remate fallido de Espina y en el rechace De Miguel fusila. Todo de cara.

Los gallegos poco a poco se fueron metiendo en el partido hasta que en el 26 Miguel Rodríguez con un golazo tras un buena jugada personal hacía el empate. Antes del descanso el Celta B tuvo más protagonismo, pero en la última jugada antes del paso por vestuarios Espina tuvo en sus pies una clara dentro del área, aunque su remate se fue desviado.

En la segunda mitad, el conjunto de Dani Mori volvió a salir eléctrico y arrinconó al filial gallego en su portería a base de empuje y de saques de esquina. Eso sí, en el 63 el Celta B perdonó el segundo en un balón suelto en el área en el que Miguel Rodríguez no estuvo nada acertado para remachar. Dos minutos después, otro balón en el área que no despeja la zaga local y que cerca está el visitante Fabricio para empujar casi en boca de gol. No llegó por muy poco.

Los dos equipos tuvieron opciones de desnivelar la contienda pero no fue así y el 1-1 no se movió del marcador en el final del encuentro.