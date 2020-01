El vestuario del Salamanca UDS explota contra Lovato tras dar la ‘patada’ a Ángel Sánchez sin previo aviso

El vestuario del Salamanca UDS explotó este jueves contra el presidente Manuel Lovato. Así se lo hizo saber al director general Rafael Dueñas por la mañana —el entrenamiento arrancó con una hora de retraso—. Y ya por la tarde, sincronizada la diferencia horaria de España con México, personalmente al presidente azteca. “Ha estado en modo apagafuegos y tratando de calmar las aguas. Respuestas que esperábamos...”, es la sensación con la que se ha quedado el vestuario tras coger el toro por los cuernos de la inestabilidad en la que se mueve día a sí y día también el club en todos sus frentes. La llamada telefónica (no videoconferncia) del vestuario a Lovato llevó desde las entrañas del Helmántico hacia México dos mensajes claros: el malestar por el trato personal que se les está dispensando —por la opacidad con la que se gestiona la parcela deportiva que les afecta: altas, bajas— y los pagos.

Antes, los jugadores habían hecho volver a los vestuarios a Rafael Dueñas para que le explicara de manera personal la decisión de dar la patada al extremo Ángel Sánchez a horas de que el mercado cierre. El jugador ha podido al menos fichar por otro equipo, en este caso el Barakaldo, también del grupo II de Segunda B. Tras una hora de preguntas y respuestas, el club se excusó de la decisión —tomada la madrugada del miércoles al jueves: el jugador la conoció de boca de su agente pasadas las doce y media de la noche— diciendo que Aitor Larrazabal tenía en su poder una lista de jugadores para afrontar la segunda vuelta, en la que el nombre de Ángel Sánchez no aparecía. Considerando, por tanto, que no era una decisión nueva ni a la tremenda. El preparador vaso, sin embargo, apuntó no conocer esa lista y consideró un error darle la baja al ser el único extremo puro que a día de hoy tenía.