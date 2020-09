El verano ‘loco’ de Sotres, de fichar por el Cádiz a opositar para Policía Local

–Firmé tres años por el Cádiz y me han insistido en que soy un portero de futuro para ellos. Lo mejor este verano era salir y tener más minutos. Estuvimos en contactos con varios equipos de Segunda División pero me tocó el coronavirus y estuve 17 días confinado, algo que me impidió cerrar esas opciones de ir cedido a un Segunda. Después salió la opción del Rayo Majadahonda y estoy muy contento. Es un proyecto muy atractivo y además la idea de juego me gusta mucho.