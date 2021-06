El Unionistas y el exdirector deportivo del club, Diego Hernansanz, se vieron este jueves las caras en el Juzgado para dilucidar su litigio sobre si el despido del vallisoletano fue procedente o improcedente en el pasado mes de febrero.

Las dos partes no fueron capaces de llegar a un acuerdo y el juicio se celebró en la mañana del jueves y de este modo será la juez la que dictará sentencia al respecto. Hernansanz pide las mensualidades de marzo, abril y mayo de esta temporada 2020-2021 y su contrato de la próxima temporada 2021-2022, más un porcentaje de los derechos televisivos que reciba el club en Primera RFEF.

El Unionistas defiende que el despido fue procedente y que se produjo antes de que se activara la cláusula de renovación por una campaña más que se acababa el 1 de marzo, mientras que el despido llegó tan solo unos días antes. “Entendemos que no le corresponde nada porque consideramos que el despido es procedente. En cualquier caso, si no lo fuera, no correspondería ningún pago por parte de la temporada 2021-22, ya que el contrato era claro en cuanto a las fechas”, defiende el club salmantino, que sostiene que “esa postura no es adecuada y esas ‘peticiones’ no tienen sustento”.

A la espera de la sentencia, el club está limitado a la hora de preparar el presupuesto de la próxima campaña debido a que en función de la cantidad que tengan que indemnizar a Hernansanz, en caso de que tengan que hacerlo, se podrá planificar el próximo curso.

El extécnico del Unionistas Hernán Pérez compareció como testigo llamado por el club para reforzar el argumento de que el exdirector deportivo fue despedido de forma procedente por problemas internos, mientras que la línea argumental de Hernansanz se apoya en que fue despedido días antes de la fecha límite de la cláusula de renovación para evitar pagarle la temporada.

Por parte del Unionistas, estuvo el vicepresidente Roberto Pescador y un abogado representando a la entidad salmantina. Pescador es abogado pero está especializado en marcas y no en litigios laborales como el que tienen con Diego Hernansanz.