El Unionistas vence al Langreo en el penúltimo amistoso de la pretemporada (0-2)

El Unionistas venció en su penúltimo compromiso amistoso de esta pretemporada al Langreo por 0-2 en un buen partido de los de Dani Mori.

Los charros lo intentaron desde los primeros minutos cuando Nespral casi acierta con un libre directo que se marchó por encima de la portería asturiana. El mismo protagonista, pero media hora más tarde si que consiguió meter el balón entre los tres palos en otra falta al borde del área y los salmantinos se marcharon al descanso por encima en el marcador.

A los pocos minutos de comenzar la segunda parte Pablo Espina no falló desde los once metros tras un penalti provocado por Rayco. El Unionistas abría brecha en el marcador y no le generaban demasiado peligro.

Poco más pasó en el partido y los charros vencieron en un choque que les sirvió para seguir cogiendo sensaciones de cara a la temporada.