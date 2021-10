El Unionistas, un minuto con 12 en el campo ante el Dux Internacional

El encuentro del Unionistas y el Dux Internacional, que acabó empate sin goles, estuvo marcado por una polémica en los cambios del conjunto salmantino. En el minuto 77 Dani Mori pedía un triple cambio. Saltaban al campo Cris Montes por Espina, Carlos de la Nava por Pitu Doncel y Acosta debía hacerlo por Nespral. El gaditano sí entra en el verde, pero Nespral no sale. Se produce una jugada, que remata con peligro Íñigo Muñoz, y el delegado del Unionistas se da cuenta del error y pide que se pare el partido. En ese momento, un minuto después, Nespral abandona el terreno de juego.

En árbitro reconocía en el acta del encuentro que el error había sido del cuarteto arbitral. “En el minuto 76:43, el equipo Unionistas de Salamanca CF, solicita una triple sustitución, mostrándose con el cartel únicamente dos de ellas, siendo éstas el 7 por el 20 y el 10 por el 11. Por error nuestro la tercera sustitución no fue mostrada, siendo ésta la entrada del del jugador sustituto nº5, por el jugador nº8, quien no llegó a salir del terreno de juego. Tras esto el juego se reanuda con 12 jugadores del equipo Unionistas Salamanca permaneciendo con 12 jugadores durante ese periodo hasta que nos percatamos después de una detención del juego, momento en el cual hacemos salir al jugador número 8 del mencionado equipo. En total, el citado equipo estuvo con 12 jugadores por un periodo de no más de 45 segundos, en los que no se produjeron goles ni decisiones técnicas o disciplinarias relevantes”, refleja el acta.