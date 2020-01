El Unionistas tumba al Depor en los penaltis y pasa de ronda en la Copa del Rey

A los golpes fue mejor el Unionistas en la primera mitad, que no tuvo un dominador claro, pero que se desniveló por las llegadas al área en cantidad y calidad para el conjunto de Jabi Luaces. Hasta cuatro intervenciones tuvo que hacer el meta del Deportivo de La Coruña, Koke Vegas. La primera, a los cinco minutos de choque en las botas de Portilla, que remató sin oposición, con su pierna izquierda (la buena), desde la frontal asistido por Romero. El meta deportivista atrapó sin mayores complicaciones, el disparo salió centrado. Esa fue la última ocasión en jugada elaborada del conjunto de Las Pistas, las otras tres tuvieron el mismo guion y el mismo protagonista: córner y José Ángel de cabeza. Minutos 13, 23 y 41. La primera la atajó Koke Vegas sin problemas, la segunda no encontró puerta... y a la tercera pareció la vencida, con un cabezazo que buscaba la misma escuadra con su potencia, y apareció Koke Vegas para firmar un auténtico paradón. A renglón seguido (minuto 41) el Deportivo tuvo su primera ocasión del encuentro: un mano a mano entre Borja Valle y Brais, en el que salió victorioso el meta gallego.

El Deportivo entró en el segundo tiempo dando un paso adelante, como queriendo marcar la diferencia de categoría. El ‘aquí mandamos nosotros’ tuvo un disparo cruzado de Borja Valle que desvío Brais y un pase filtrado de Gaku, a renglón seguido, en el que el trastabilleo de Jovanovic en la recepción del balón evitó un mano a mano de libro: intentó una cuchara desde la frontal que no tuvo el más mínimo peligro. El Unionistas se sacudió la presión a base de bien. Respondiendo al Deportivo con el balón en los pies: y centrando un fútbol de vértigo por las bandas. Góngora puso un balón al área medido que Javi Navas no supo ni rematar ni dejar para la segunda jugada... Del costado izquierdo se pasó al derecho: ahora con Navas como artificiero. Envío un centro con toda la carga de dinamita al área pequeña, que en el lío de piernas queriendo defender la acción acabó en la red de Koke Vegas. Las Pistas se vinieron abajo. Quedaban 28 minutos... Con el gol el Deportivo ya fue dueño y señor del choque, aunque sin mordiente. Amasó y amasó el balón hasta que un centro al área peinado por Beto, dejó con el molde a Brais y Borjas Valle tan solo tuvo que poner la cabeza para igualar el encuentro. El Deportivo no se lanzó en tromba a evitar la prórroga pero sí tuvo una acción desde la frontal de Aketxe en el minuto 90 que se marchó desviado.