El Unionistas toma oxígeno con su victoria ante el Sanse (1-0)

Globo de moral para el Unionistas. Triunfo vital de los de Dani Ponz en un partido serio ante un Sanse que pagó los platos rotos de la mala racha que arrastraba el cuadro salmantino antes de llegar al partido.

El duelo era de urgencias y se notaba en el ambiente gélido que imperaba en el Reina Sofía. El personal no empezó a entrar en calor hasta que Chapela encendió la calefacción con regate de fantasía en el minuto 13. Era solo un chispazo y es que el Sanse, con muy poco, tuvo un par de llegadas peligrosas con el tiktoker Pedro Benito rematando de cabeza alto y con disparo potente y lejano que acabó en los puños de Salva de la Cruz. Por cierto, el influencer tiene 2,2 millones seguidores en Tik Tok y fútbol, ya que cuando cogía el balón se lo notaba algo distinto y no es de extrañar que ascienda en su carrera deportiva.

Beneit, algo más analógico que Benito, en el 31 culminó una transición rápida con un mal disparo que se fue pegado al palo, pero por el lado que no cuenta. En la siguiente jugada Santos desde fuera del área se saca un proyectil que impacta en el pecho del portero, incapaz de retener el esférico.

En el intercambio de llegadas y de fuego de artillería, Rafa de Vicente programa en la pantalla un misil de larga distancia con objetivo de perforar la portería de un Salva que tuvo que hacer un escorzo de cuadro para evitar el tanto visitante.

Entonces llegó el momento de luz. Después de 500 días sin ver cómo un colegiado señala un penalti a favor del Unionistas, el cuadro salmantino volvió a disponer de una pena máxima a favor. Dios aprieta pero no ahoga. Tras medio millar de soles es normal que se pierda la fe, pero siempre hay que tener esperanza. Coulibaly derriba a Ramiro dentro del área. No había duda, como tampoco estuvo dubitativo Chapela para fusilar desde los once metros. Como para fallarlo. Nunca se sabe cuándo volverán a pitar algo similar.

Tras el descanso, la euforia del marcador a favor llevó al cuadro entrenado por Dani Ponz a querer más, a buscar el segundo, a intentar cerrar un triunfo vital. En el 58 una doble ocasión acaba con un remate de Juampa que el meta visitante Pedro López tiene que evitar con una palomita de foto de carpeta de instituto.

El recital ofensivo del Unionistas seguía al alza con un Chapela volviendo a calentar el ambiente sin preocuparse de la factura de la calefacción (está cedido, paga el Cádiz). El extremo se marcó un carrerón con un centro al que no llegó nadie dentro del área, pero después el balón le llega en la segunda jugada y casi hace el segundo. A renglón seguido, Ramiro también tuvo dentro del área el segundo pero Pedro López estaba salvando al Sanse de la morgue.

Lo de hoy era una final y en las finales se sufre, y mucho. El Sanse dispuso de varias ocasiones para empatar en la recta final, mientras que el Unionistas también rondaba el 2-0. Ese correcalles no beneficiaba en nada al Unionistas y Ponz sufría desde la banda viendo que el tiempo no pasaba.

Tras el pitido final, debut con victoria de Dani Ponz en un choque en el que por momentos se vio al Unionistas valiente y decidido que tanto añoraba la grada.