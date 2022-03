El Unionistas tampoco vuelve a la senda de la victoria con Ayllón (0-0)

Luis Ayllón puso un primer once que podía haber firmado el mismísimo Dani Mori con apenas cuatro cambios (dos de ellos obligados) con respecto al partido que provocó el cataclismo en el banquillo del Reina Sofía. Y ya. El pitido inicial de Lucena Perdomo vino a aclarar un poco las diferencias y ver las coincidencias (y no) con lo dicho en palabras por parte del técnico y del director deportivo a lo largo de la semana: a los dos minutos se vio una diferencia clara con respecto a las 27 jornadas anteriores, el equipo concentrado en el medio del campo, a la misma distancia en tareas defensivas de la meta rival que de la propia defendida por Salva de la Curú; y poco más (o incluso menos vista la segunda parte tan plana). La manera de incidir por las bandas tanto con los extremos como con los laterales eran esas cosas que Ayllón decía en la previa que el equipo hacia bien.

En esa obsesión por entrar por los costados el Unionistas acumuló más ocasiones que nunca en un una primera mitad: once. En cuatro de ellas intervine providencial Aceves; sobre todas ellas sobresalió la mano que le sacó a Luis Acosta en el primer remate del Unionistas del partido, el centrocampista gaditano se sacó de la nada un misil desde la corona del área que iba con destino a la escuadra y que solo la impresionante estirada del meta del filial pucelano evitó que fuera gol.

Antes de que Aceves ya se convirtiera con siete minutos en el mejor jugador de Julio Baptista durante el encuentro, Sergio Benito pudo haber adelantado al conjunto pucelano tras haberle hecho un lío de la nada a Piña para colarse en solo en el área de un muy atento Salva de la Cruz que con la salida a tiempo le bloqueó cualquier posibilidad de remate.

Si esa acción hubiera entrado el guion del choque hubiera sido calcado al del último choque de Liga jugado en este escenario (Bilbao Athletic); pero como no fue así, las ocasiones se contaban todas para ponerse por delante en el Unionistas. Tras la contada de Acosta que hizo sonar los tambores de guerra ofensivos, De Miguel fue quien monopolizó los remates; especialmente claro fue el que tuvo tras un buen centro de Antonio Marín desde el costado derecho, en el que tuvo tiempo de controlar y pensar ante la deshilachada defensa del Valladolid Promesas; el remate con todo de cara se le marchó fuera de manera inexplicable. Tampoco vio puerta en la jugada personal en la que con tres recortes en estático se quedó solo de nuevo ante Aceves, ahora cruzó demasiado el disparo.

De todo el primer tiempo la jugada de trenza que más caló en la grada fue la que hilvanaron Íñigo Muñoz y Salinas por el costado izquierdo; el extremo, inteligentísimo, trató de percutir en el área arrastrando con él a Fresneda y Palomeque dejando vía libre para que el lateral ilicitano ganara la línea de fondo a placer y pusiera un centro en el que Cris Montes tuvo que rematar de cabeza de aquella manera.

Como con todo y con eso al Unionistas no le había bastado en la primera mitad para ponerse por delante, la afición del Fondo Local (Oeste) se mudó en su mayoría a la gradita visitante (donde no había nadie) para seguir alentando a su equipo en tareas ofensivas. Pero más que ser un estímulo fue todo lo contrario. Pues el Valladolid Promesas dio un paso adelante y se apoyó en la calidad de sus jugadores para desestabilizar el partido que parecía dominadísimo, pero que... el caso es que Salva de la Cruz tuvo que volver a aparecer para salvarle a la desesperada un mano a mano a Ortuño; y antes Moha había sorprendido con un zapatazo que no se coló por la escuadra por acción del viento o algo así.

Los cambios que con Dani Mori eran bálsamo con Ayllón fueron un bluf, Espina y Rayco no aportaron nada. Y Doncel no tuvo tiempo para agitar nada. No obstante el equipo estaba a esas alturas demasiado lejos de la meta de Aceves. Y en parte no era para menos porque el Valladolid Promesas hacía más que daño aprovechando esos dos o tres pasos atrás que había dado el conjunto de Ayllón. Que se tuvo que aferrar sobre la bocina de nuevo a Salva de la Cruz que sacó una mano izquierda tan dura y de puro reflejo como providencial para salvar el zapatazo de Paulo Vitor.