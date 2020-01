El Unionistas suma un punto en Zubieta en un partido de menos a más (0-0)

El Unionistas sumó y siguió en Zubieta [campo de playoff antes de la disputada de este choque de la jornada 21ª]. Y así, el conjunto de Jabi Luaces alcanza ya siete encuentros seguidos de Liga puntuando [desde noviembre no sabe lo que es caer en Liga]. El punto conquistado este sábado consolida la salida de las profundidades de la tabla lograda el pasado miércoles contra el Barakaldo... Todo, en mitad de la polvareda por el choque de Copa del Rey de este mismo miércoles contra el Real Madrid. Luaces no encuentra excusas. Ya lo dijo: “El Real Madrid me importa cero”. A su equipo, visto lo visto, también.

El once de Zubieta vino a corroborar las palabras del técnico en hechos: las ‘vacas sagradas’ salieron de inicio [Piojo, Góngora, Javi Navas, José Ángel, Zubiri...]. Planteamiento “cero” pensando el choque de la Copa. La revolución a la que acostumbra el técnico vasco se quedó reducida en un solo nombre: el debut como titular de Pablo Aguilera. No pudo aportar más que presión y trabajo defensivo. Ni un solo desborde; ni una media finta... La verdad es que el Unionistas, en toda la primera parte, tampoco hizo mucho para que el balón circulara en ataque por ese costado izquierdo... Ni por ese ni por ninguno, de hecho. Un disparo de José Ángel poco antes de alcanzar la media hora de juego desde la frontal, fue lo único serio que ofreció en conjunto de Las Pistas. Tapó abajo Gaizka Ayesa... Todo lo demás se resumió en achicar agua como se pudo. A Luaces le llevaron los demonios en el primer tiempo: “¡Escalona! ¡Muerde! ¡Lo hemos hablado en la caseta... no entiendo a los futbolistas!”, se desgañitaba desde la banda. En medio de la marejadilla su equipo, eso sí, resistió los cuatro envites serios de la Real Sociedad B de Xabi Alonso [que mueve el balón como ningún otro equipo del Grupo II]: dos travesaños y dos acciones mandadas fuera sobre la misma boca de gol.

A Luaces, nada más arrancar la segunda mitad, no le tembló el pulso. Una vez más “cero” guiños al choque del miércoles: Garrido y Romero al campo de una tacada. La entrada de los dos jugadores despertó al equipo el hambre. Hecho el trabajo defensivo -Thior tuvo una clara- se lanzó a por algo más que el punto conquistado. Garrido tuvo un par de ocasiones, Romero otra de cabeza... La roja que vio Gorostidi tras caer dentro del área de Mario Fernández le acabó de dar el empujón que necesitaba al equipo de Luaces para acabar de creerse que podía puntuar. Y lo hizo.