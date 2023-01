El Unionistas suma un punto ante el Algeciras (0-0)

El Unionistas ha sumado este domingo, en el arranque de la segunda vuelta de la liga en el grupo 1 de la Primera Federación un valioso punto ante el Algeciras, que le reafirma en la zona media de la tabla. El choque pudo haber caído de cualquier lado pero la buena actuación de los porteros y en otras ocasiones la falta de acierto de los delanteros he visto que lo encuentro tuviera goles.

La primera mitad fue muy dinámica, un toma y daca de una portería a otra con el fondo oeste en estado de ebullición. El frío que calaba hasta los huesos no atenazó a ninguno de los dos equipos de salida. Especialmente el Unionistas, que enlazó sin solución de continuidad cuatro córners seguidos que la grada festejo a lo grande, pese a que ninguno de ellos acabó en remate claro sobre la portería de Juan Flere. Superado el cuarto de hora inicial, el choque también tomó inclinación hacia la portería de Alberto que tuvo que firmar una parada de mérito haciendo el don Tancredo ante Roni en una clara contra del conjunto andaluz, que se había iniciado en una pérdida de Tropi en el centro del campo. El medio enmendó su error en la siguiente acción ofensiva del Algeciras ya que sacó un remate en el córner posterior en la misma línea de gol. No sobre la línea pero si de manera espectacular Fraire desvió también a córner el remate del jugador madrileño, un zapatazo nada más pisar el área que iba camino de la escuadra y que el meta sacó de manera espectacular a mano cambiada. La nota negativa de este primer tiempo fue la lesión de Carlos de la Nava que se tuvo que marchar a la media hora de juego.

La segunda mitad arrancó igual de vibrante que habían sido los 45 primeros minutos; y, de nuevo, fue el Unionistas el que volvió a golpear primero a través de una gran acción individual por dentro de Raúl Beneit, su disparo no vio puerta. Como tampoco lo vio acto seguido el remate de Roni en área pequeña con Alberto estirándose a la desesperada. A partir de ahí fue el Algeciras el que tuvo la posesión del balón y trató de hacer daño moviendo el balón de costado ha costado lo único que sacó a su favor en ese fútbol de posesión fue lanzar un córner detrás de otro que después no tuvieron efectos sobre la meta de Alberto. Tuvo una final el Unionistas en la cabeza de Mario Losada para haber decantado el encuentro a su favor. No supero a Flere y se consumó el empate lo que mantiene el conjunto de Casa M de la zona media de la tabla y a cuatro puntos de los puestos de descenso.